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Posted 13 ноября, 04:09

Published 13 ноября, 04:09

Modified 13 ноября, 04:11

Updated 13 ноября, 04:11

Власти Перми сносят 10 самовольно установленных гаражных боксов

Пермские власти сносят десять самовольно установленных гаражей

13 ноября 2024, 04:09
Фото: properm.ru.

Власти Перми сносят 10 самовольно установленных гаражных боксов

Работы начались 11 ноября.

В понедельник, 11 ноября в 9:00, в Перми начался снос самовольно установленных гаражных боксов. Информация об этом появилась на сайте мэрии.

Согласно распоряжению главы администрации Орджоникидзевского района, к демонтажу подлежат объекты, находящиеся по адресам: ул. Янаульская, 42, ул. Прохладная, 82, ул. Волокаламская, 25, ул. Читалина, 10, ул. Осиновая, 41, ул. Менжинского, 39. Снесенные конструкции будут временно располагаться на ул. Соликамская, 91.

Исполнение распоряжения проконтролирует первый замглавы районного ведомства Вячеслав Чащухин.

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#Пермь#Администрация#Демонтаж#Гаражи#Снос#Орджоникидзевский район#Контроль
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