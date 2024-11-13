Пермские власти сносят десять самовольно установленных гаражей

Posted 13 ноября, 04:09
Published 13 ноября, 04:09
Modified 13 ноября, 04:11
Updated 13 ноября, 04:11
В понедельник, 11 ноября в 9:00, в Перми начался снос самовольно установленных гаражных боксов. Информация об этом появилась на сайте мэрии.
Согласно распоряжению главы администрации Орджоникидзевского района, к демонтажу подлежат объекты, находящиеся по адресам: ул. Янаульская, 42, ул. Прохладная, 82, ул. Волокаламская, 25, ул. Читалина, 10, ул. Осиновая, 41, ул. Менжинского, 39. Снесенные конструкции будут временно располагаться на ул. Соликамская, 91.
Исполнение распоряжения проконтролирует первый замглавы районного ведомства Вячеслав Чащухин.