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Posted 13 ноября, 06:11

Published 13 ноября, 06:11

Modified 13 ноября, 06:13

Updated 13 ноября, 06:13

Пермяк принес в здание суда набор режущих предметов

Пермяк принес в суд набор режущих предметов, поскольку не видел в них ничего опасного

13 ноября 2024, 06:11
Фото: ideogram.ai.

Пермяк принес в здание суда набор режущих предметов

Сюжет
Приставы
Теперь мужчине придется платить штраф.

В здании мирового суда Ленинского судебного района Перми в сумке одного из посетителей обнаружили массу опасных для жизни предметов. Судебные приставы осмотрели сумку и обнаружили в ней строительный нож и пять сменных лезвий к нему, бур с металлическим наконечником, четыре отвертки, четыре полотна для ножовки, молоток и секатор для нарезки труб.

Приставы спросили, почему мужчина добровольно не показал принесенные инструменты, на что он ответил, что ничего опасного в них не видит. Пермяк заявил, что не придал особого значения предупреждению о необходимости сдать все потенциально опасные предметы.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю, работники управления составили в отношении мужчины протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ (неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила). Теперь нарушителю грозит штраф в размере от 1 до 3 тыс. рублей. Ранее стало известно, что в 2022 году пермяки пронесли в здания судов более 300 опасных предметов.

#Происшествия#Приставы#Пермь#Судебные приставы#Нож
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