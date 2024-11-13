Пермяк принес в суд набор режущих предметов, поскольку не видел в них ничего опасного

Posted 13 ноября, 06:11
Published 13 ноября, 06:11
Modified 13 ноября, 06:13
Updated 13 ноября, 06:13
В здании мирового суда Ленинского судебного района Перми в сумке одного из посетителей обнаружили массу опасных для жизни предметов. Судебные приставы осмотрели сумку и обнаружили в ней строительный нож и пять сменных лезвий к нему, бур с металлическим наконечником, четыре отвертки, четыре полотна для ножовки, молоток и секатор для нарезки труб.
Приставы спросили, почему мужчина добровольно не показал принесенные инструменты, на что он ответил, что ничего опасного в них не видит. Пермяк заявил, что не придал особого значения предупреждению о необходимости сдать все потенциально опасные предметы.
Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю, работники управления составили в отношении мужчины протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ (неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила). Теперь нарушителю грозит штраф в размере от 1 до 3 тыс. рублей. Ранее стало известно, что в 2022 году пермяки пронесли в здания судов более 300 опасных предметов.