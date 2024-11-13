Пермяк принес в суд набор режущих предметов, поскольку не видел в них ничего опасного

В здании мирового суда Ленинского судебного района Перми в сумке одного из посетителей обнаружили массу опасных для жизни предметов. Судебные приставы осмотрели сумку и обнаружили в ней строительный нож и пять сменных лезвий к нему, бур с металлическим наконечником, четыре отвертки, четыре полотна для ножовки, молоток и секатор для нарезки труб.