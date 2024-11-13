По инициативе Валерия Сухих в Барде прошел первый форум семейных традиций

Напомним, Парламентские уроки проводятся Законодательным Собранием Пермского края с 2006 года. Формат был разработан для общения школьников и депутатов, представителей органов исполнительной власти и местного самоуправления. Занятия проходят в течение осени. В этом году уроки прошли уже в 20 территориях региона, в них приняли участие более 1000 школьников и студентов. В образовательных учреждениях Парламентские уроки будут проходить до конца этого года. Планируется, что проект будет реализован во всех территориях Пермского края.