По инициативе Валерия Сухих в Барде прошел первый форум семейных традиций

Posted 13 ноября, 12:30
Published 13 ноября, 12:30
Modified 13 ноября, 13:06
Updated 13 ноября, 13:06
По словам председателя краевого парламента Валерия Сухих, Парламентский урок уже 18 лет дает возможность народным избранником напрямую общаться со школьниками Прикамья. «В Год семьи в России мы решили провести форум семейных традиций. Ведь традиции — это связующая нить поколений, которая укрепляет семейные связи. Благодарю всех участников за атмосферу настоящего семейного праздника. Надеюсь, что и сам форум станет доброй традицией, ведь жители и местные администрации поддержали эту идею», — подчеркнул спикер.
В форуме приняли участие 200 школьников и педагогов Бардымского, Еловского, Осинского и Чайковского округов, а также многодетные семьи. Они рассказали о своих семейных традициях. Бардымский округ представляла семья Акбашевых, Еловский округ — семья Колеговых, Осинский округ — семья Шайкуловых.
Школьные делегации представили идеи новых семейных мероприятий и проектов для своих муниципальных образований. Так, школьники из Елово разработали проект «Узнаем свое, родное». Он включает в себя большую напольную «игру-ходилку», исторический квест по селу Елово с дополненной реальностью и конкурс семейных рецептов. Осинские ученики решили организовать семейный фестиваль на Ярмарочной площади, где будут предусмотрены площадки для семей с детьми разных возрастов. Например, для самых маленьких — бег в ползунках или парад колясок.
Ученики Фокинской школы Чайковского округа разработали проект «На широкую ногу — по-пермски». Он позволит сельским семьям открыть для себя красоту и уникальность родного региона, совершая недлительные и познавательные путешествия. Проект включает в себя туристический маршрут по Фокинскому поселению и гастрономическую ярмарку «Вы — печка». На ярмарке будут представлены местные блюда — перепечи, посикунчики, эчпочмак, вак-белиш.
Школьники из Бардымского округа предложили провести семейный спортивный фестиваль «ГаилэЯлКоне». На мероприятии семьи смогут пройти полосу препятствий, среди которых робосумо, хоккей на траве, перетягивание каната, бег в мешках и другое. По итогам выступлений проект Бардымского округа был признан самым проработанным.
Оценивали идеи учащихся председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих, заместитель министра спорта и физической культуры Пермского края Андрей Ипатов, начальник управления общего, дополнительного образования и воспитания регионального министерства образования и науки Лариса Калинчикова, начальник отдела продвижения «Центра развития туризма» Георгий Сокольщик и начальник отдела по работе с муниципалитетами министерства культуры Пермского края Павел Шардин. Предложенные идеи школьники смогут реализовать в рамках региональных программ.
В конце форума прошла презентация мультимедийного проекта «Семейный альбом», в который вошли фотографии и истории многодетных семей из территорий. Организаторы планируют, что с каждым годом альбом будет пополняться новыми историями.
Напомним, Парламентские уроки проводятся Законодательным Собранием Пермского края с 2006 года. Формат был разработан для общения школьников и депутатов, представителей органов исполнительной власти и местного самоуправления. Занятия проходят в течение осени. В этом году уроки прошли уже в 20 территориях региона, в них приняли участие более 1000 школьников и студентов. В образовательных учреждениях Парламентские уроки будут проходить до конца этого года. Планируется, что проект будет реализован во всех территориях Пермского края.