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Posted 13 ноября, 03:23

Published 13 ноября, 03:23

Modified 13 ноября, 08:04

Updated 13 ноября, 08:04

Каждый четвертый пермяк ездит в автобусах и трамваях зайцем

Каждый четвертый пермяк ездит в автобусах и трамваях зайцем

13 ноября 2024, 03:23
Фото: properm.ru.
С начала года было выписано 12 тыс. постановлений о штрафах безбилетникам.

Почти 24% пассажиров общественного транспорта Перми не оплачивает проезд, сообщает Ura.ru со ссылкой на депутата городской думы Эдуарда Мирзамухаметова.

По словам Мирзамухаметова, с января по сентябрь 2024 года рост пассажиропотока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет безбилетников составил более 7 млн человек. Количество пермяков, не оплативших проезд, составило 23,8%.

За этот же отчетный период контролеры городского транспорта составили 14,9 тыс. протоколов о нарушениях. Всего было выписано 12 тыс. постановлений о штрафах, на баланс муниципалитета поступило всего 13,3 млн рублей.

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#Штраф#Безбилетный проезд#Безбилетник#Безбилетники#Власти перми#Штрафы безбилетников
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