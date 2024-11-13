Каждый четвертый пермяк ездит в автобусах и трамваях зайцем

Posted 13 ноября, 03:23
Published 13 ноября, 03:23
Modified 13 ноября, 08:04
Updated 13 ноября, 08:04
Почти 24% пассажиров общественного транспорта Перми не оплачивает проезд, сообщает Ura.ru со ссылкой на депутата городской думы Эдуарда Мирзамухаметова.
По словам Мирзамухаметова, с января по сентябрь 2024 года рост пассажиропотока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет безбилетников составил более 7 млн человек. Количество пермяков, не оплативших проезд, составило 23,8%.
За этот же отчетный период контролеры городского транспорта составили 14,9 тыс. протоколов о нарушениях. Всего было выписано 12 тыс. постановлений о штрафах, на баланс муниципалитета поступило всего 13,3 млн рублей.