Прикамье получит более 500 миллионов рублей на центр по созданию беспилотников

Субсидия будет направлена Научно-образовательному центру (НОЦ) мирового уровня «Рациональное недропользование». В июле текущего года Минпромторг России присвоил Пермскому НОЦ статус научно-производственного центра (НПЦ) испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиасистем (БАС). На полученные федеральные средства планируется создать производственные линии газотурбинных двигателей для БПЛА самолетного типа, линейки электрических двигателей, а также силовых авиационных и интеллектуальных конструкций для БАС.