properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября, 10:52

Published 13 ноября, 10:52

Modified 13 ноября, 10:54

Updated 13 ноября, 10:54

Пермский край получит более 550 млн рублей на центр по производству БПЛА

Прикамье получит более 500 миллионов рублей на центр по созданию беспилотников

13 ноября 2024, 10:52
Фото: пресс-служба правительства Пермского края.

Пермский край получит более 550 млн рублей на центр по производству БПЛА

На субсидию от Минпромторга РФ будет запущено производство БПЛА.

Минпромторг России предоставит Пермскому краю субсидию в размере более 552,8 млн рублей на создание научно-производственного центра по созданию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Регион вошел в число первых семи регионов РФ, которые получат средства в 2025 году.

Субсидия будет направлена Научно-образовательному центру (НОЦ) мирового уровня «Рациональное недропользование». В июле текущего года Минпромторг России присвоил Пермскому НОЦ статус научно-производственного центра (НПЦ) испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиасистем (БАС). На полученные федеральные средства планируется создать производственные линии газотурбинных двигателей для БПЛА самолетного типа, линейки электрических двигателей, а также силовых авиационных и интеллектуальных конструкций для БАС.

Как пояснил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале, сейчас продолжается процесс заключения договоров с будущими резидентами НПЦ «Парма-БАС». На создание НПЦ будут выделены и средства из краевого бюджета.

Читайте также:
В Подмосковье 10 ноября от осколков БПЛА загорелись 4 дома, ранены 5 человекМассовая атака беспилотников на Москву и Подмосковье: сбито уже 32 БПЛАБеспилотник впервые атаковал Каспийск. Чем это чревато для пермяков?
#Общество#Пермь#Минпромторг#Беспилотники#Субсидия#Минпромторг РФ#БПЛА
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика