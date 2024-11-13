Прикамье получит более 500 миллионов рублей на центр по созданию беспилотников

Posted 13 ноября, 10:52
Published 13 ноября, 10:52
Modified 13 ноября, 10:54
Updated 13 ноября, 10:54
Минпромторг России предоставит Пермскому краю субсидию в размере более 552,8 млн рублей на создание научно-производственного центра по созданию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Регион вошел в число первых семи регионов РФ, которые получат средства в 2025 году.
Субсидия будет направлена Научно-образовательному центру (НОЦ) мирового уровня «Рациональное недропользование». В июле текущего года Минпромторг России присвоил Пермскому НОЦ статус научно-производственного центра (НПЦ) испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиасистем (БАС). На полученные федеральные средства планируется создать производственные линии газотурбинных двигателей для БПЛА самолетного типа, линейки электрических двигателей, а также силовых авиационных и интеллектуальных конструкций для БАС.
Как пояснил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале, сейчас продолжается процесс заключения договоров с будущими резидентами НПЦ «Парма-БАС». На создание НПЦ будут выделены и средства из краевого бюджета.