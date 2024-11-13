Проект решения о росте стоимости проезда в Перми появился на сайте мэрии

Posted 13 ноября, 12:56
Published 13 ноября, 12:56
Modified 13 ноября, 12:58
Updated 13 ноября, 12:58
В Перми с 15 апреля 2025 года стоимость проезда в общественном транспорте может быть увеличена до 40 рублей. Об этом говорится в проекте постановления администрации Перми, опубликованном на сайте мэрии. Первым на документ обратил внимание «Коммерсант-Прикамье».
Также в проекте постановления указано, что в апреле 2026 года цена проезда увеличится до 43 рублей, в 2027-м — до 46 рублей.
Впервые о том, что стоимость разовой поездки с апреля 2025 года составит 40 рублей, стало известно в сентябре. Ранее планировалось, что в 2025 году цена поездки составит 39 рублей, и только в 2026 году — 40 рублей.
Также будут проиндексированы и цены на проездные, доступны, напомним, проездные на 40 поездок, 15 дней, месяц, квартал и год.
В Гортрансе объясняют рост тарифа ростом цен на топливо, запчасти, а также необходимостью индексации зарплат водителям общественного транспорта.