properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября, 12:56

Published 13 ноября, 12:56

Modified 13 ноября, 12:58

Updated 13 ноября, 12:58

В апреле стоимость проезда в общественном транспорте Перми вырастет до 40 рублей

Проект решения о росте стоимости проезда в Перми появился на сайте мэрии

13 ноября 2024, 12:56
Фото: properm.ru.

В апреле стоимость проезда в общественном транспорте Перми вырастет до 40 рублей

Сюжет
Пермская езда
С 15 апреля 2025 года стоимость проезда в общественном транспорте может быть увеличена до 40 рублей.

В Перми с 15 апреля 2025 года стоимость проезда в общественном транспорте может быть увеличена до 40 рублей. Об этом говорится в проекте постановления администрации Перми, опубликованном на сайте мэрии. Первым на документ обратил внимание «Коммерсант-Прикамье».

Также в проекте постановления указано, что в апреле 2026 года цена проезда увеличится до 43 рублей, в 2027-м — до 46 рублей.

Впервые о том, что стоимость разовой поездки с апреля 2025 года составит 40 рублей, стало известно в сентябре. Ранее планировалось, что в 2025 году цена поездки составит 39 рублей, и только в 2026 году — 40 рублей.

Также будут проиндексированы и цены на проездные, доступны, напомним, проездные на 40 поездок, 15 дней, месяц, квартал и год.

В Гортрансе объясняют рост тарифа ростом цен на топливо, запчасти, а также необходимостью индексации зарплат водителям общественного транспорта.

Читайте также:
В Перми изменится расписание движения одного из городских автобусных маршрутовВ Перми по выходным изменится расписание движения автобусного маршрутаВ Пермскую гордуму внесено предложение о снижении стоимости проездных для школьников
#Пермская езда#Пермь#Тарифы#Транспорт#Общественный транспорт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика