Работников школы в Чусовом отправляют к психиатру

Однако, администрация школы проигнорировала предписания. Тогда прокурор обратился с иском в Чусовской городской суд Пермского края. Судом исковые требования прокурора удовлетворены, на учреждение возложена обязанность по проведению психиатрического освидетельствования в отношении двух работников. После вступления судебного акта в законную силу надзорный орган проконтролирует его фактическое исполнение.