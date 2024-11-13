Работников школы в Чусовом отправляют к психиатру

Posted 13 ноября, 09:50
Published 13 ноября, 09:50
Modified 13 ноября, 09:52
Updated 13 ноября, 09:52
В Чусовом часть работников образования не прошли психиатрического освидетельствования и не предоставили справки об отсутствии судимости. Чусовская городская прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства в образовательных учреждениях городского округа, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе проверки оказалось, что отдельные работники учреждения образования не прошли обязательного медицинского психиатрического освидетельствования. В ряде личных дел сотрудников не было справок об отсутствии судимости.
По результатам проверки директору школы внесено представление, кроме того, по постановлению прокурора он привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение нормативных требований охраны труда) с назначением наказания в виде штрафа.
Однако, администрация школы проигнорировала предписания. Тогда прокурор обратился с иском в Чусовской городской суд Пермского края. Судом исковые требования прокурора удовлетворены, на учреждение возложена обязанность по проведению психиатрического освидетельствования в отношении двух работников. После вступления судебного акта в законную силу надзорный орган проконтролирует его фактическое исполнение.
В октябре в одной из сельских школ Кудымкарского округа девятиклассник получил пулевое ранение на уроке «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР).