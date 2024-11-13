properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября, 09:50

Published 13 ноября, 09:50

Modified 13 ноября, 09:52

Updated 13 ноября, 09:52

В Чусовом через суд работников образования заставляют пройти психиатра

Работников школы в Чусовом отправляют к психиатру

13 ноября 2024, 09:50
Фото: 1MI.

В Чусовом через суд работников образования заставляют пройти психиатра

Также часть сотрудников не предоставили справки об отстуствии судимости.

В Чусовом часть работников образования не прошли психиатрического освидетельствования и не предоставили справки об отсутствии судимости. Чусовская городская прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства в образовательных учреждениях городского округа, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки оказалось, что отдельные работники учреждения образования не прошли обязательного медицинского психиатрического освидетельствования. В ряде личных дел сотрудников не было справок об отсутствии судимости.

По результатам проверки директору школы внесено представление, кроме того, по постановлению прокурора он привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение нормативных требований охраны труда) с назначением наказания в виде штрафа.

Однако, администрация школы проигнорировала предписания. Тогда прокурор обратился с иском в Чусовской городской суд Пермского края. Судом исковые требования прокурора удовлетворены, на учреждение возложена обязанность по проведению психиатрического освидетельствования в отношении двух работников. После вступления судебного акта в законную силу надзорный орган проконтролирует его фактическое исполнение.

В октябре в одной из сельских школ Кудымкарского округа девятиклассник получил пулевое ранение на уроке «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР).

Читайте также:
Прокуратура наказала чусовской «Горводоканал» за отключения воды в двух деревняхПрокуратура требует от пермских властей привести в порядок дорогуПрокуратура увидела нарушение закона в бесплатном проезде для пермских водителей
#Образование#Прокуратура#Чусовой
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика