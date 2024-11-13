РЭО сообщил о вводе объекта обработки мощностью 100 тысяч тонн в Башкирии

Posted 13 ноября, 12:57
Published 13 ноября, 12:57
Modified 13 ноября, 12:57
Updated 13 ноября, 12:57
Ранее здесь был построен полигон мощностью 60 тысяч тонн в год, а в 2028 году планируется создать мощности по утилизации на 30 тысяч тонн в год.
Денис Буцаев, гендиректор РЭО, отметил, что в 2023–2024 годах было начато строительство трех современных мусоросортировочных комплексов в Белебеевском, Баймакском и Кигинском районах. Данные объекты вводятся поэтапно. Во втором квартале 2024 года был введен участок обработки ТКО в Кигинском районе на 80 тысяч тонн и в Баймакском районе — на 100 тысяч тонн. В ноябре построен участок обработки ТКО в Белебеевском районе на 100 тысяч тонн. В 2028 году планируется ввести участки утилизации на данных КПО. Об этом пишет портал mkset.ru.
Созданием объекта в Белебеевском районе занимается ООО «БелЭко». Общая стоимость проекта — 221 миллион рублей.
Участок, введенный в эксплуатацию в ноябре, оснащен современным российским оборудованием. Прием ТКО на мусоросортировочном комплексе начнется после лицензирования и установления тарифа. Это позволит снизить нагрузку на действующий полигон в Белебее и обеспечить обработку отходов из 5 районов республики.
Евгений Карелов, заместитель гендиректора РЭО, отметил, что с начала реализации проекта «Комплексная система обращения с ТКО» в Республике Башкортостан введено в эксплуатацию 13 объектов обработки, совокупная мощность которых составляет 850 тысяч тонн, и один объект размещения мощностью более 200 тысяч тонн в год. Для достижения национальной цели развития России до 2030 года в республике планируется создать и ввести в эксплуатацию новые мощности по обработке, утилизации и размещению ТКО. По его словам, это позволит обеспечить высокий уровень отбора и утилизации полезных фракций, а также снизить число отходов, которые направляют на захоронение.