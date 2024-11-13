РЭО сообщил о вводе объекта обработки мощностью 100 тысяч тонн в Башкирии

Евгений Карелов, заместитель гендиректора РЭО, отметил, что с начала реализации проекта «Комплексная система обращения с ТКО» в Республике Башкортостан введено в эксплуатацию 13 объектов обработки, совокупная мощность которых составляет 850 тысяч тонн, и один объект размещения мощностью более 200 тысяч тонн в год. Для достижения национальной цели развития России до 2030 года в республике планируется создать и ввести в эксплуатацию новые мощности по обработке, утилизации и размещению ТКО. По его словам, это позволит обеспечить высокий уровень отбора и утилизации полезных фракций, а также снизить число отходов, которые направляют на захоронение.