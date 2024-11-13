Рост тарифа не за горами: с 2025 года в пермских электричках вновь подорожает проезд

Posted 13 ноября, 06:43
Published 13 ноября, 06:43
Modified 13 ноября, 06:45
Updated 13 ноября, 06:45
С 1 января 2025 года в Пермском крае вырастет тариф на проезд в пригородных электричках. Соответствующее постановление опубликовало министерство тарифного регулирования и энергетики Прикамья, первым обратил внимание портал 59.ru.
Тариф «Агломерация Пермь» действует в границах городской черты, в зоне, ограниченной остановками «Курья», «Голованово» и «Липовая гора». Он будет составлять 40 рублей. Кроме того, на 11% подорожают билеты для всех пассажиров электричек. К примеру, проезд от Перми до Кунгура будет стоить 270 рублей (сейчас — 242), а из Верещагино до Перми — 311 рублей (сейчас — 279).
Новые тарифы будут действовать в течение всего 2025 года. Проезд в электричках дорожает ежегодно: например, в 2024 году цены на проезд в пределах пермской агломерации выросли на 2 рубля — с 34 до 36 рублей.