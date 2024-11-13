properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября, 06:43

Published 13 ноября, 06:43

Modified 13 ноября, 06:45

Updated 13 ноября, 06:45

В пермских электричках снова подорожает проезд с 1 января 2025 года

Рост тарифа не за горами: с 2025 года в пермских электричках вновь подорожает проезд

13 ноября 2024, 06:43
Фото: properm.ru.

В пермских электричках снова подорожает проезд с 1 января 2025 года

Сюжет
Пермская езда
Проезд в пригородных поездах дорожает ежегодно.

С 1 января 2025 года в Пермском крае вырастет тариф на проезд в пригородных электричках. Соответствующее постановление опубликовало министерство тарифного регулирования и энергетики Прикамья, первым обратил внимание портал 59.ru.

Тариф «Агломерация Пермь» действует в границах городской черты, в зоне, ограниченной остановками «Курья», «Голованово» и «Липовая гора». Он будет составлять 40 рублей. Кроме того, на 11% подорожают билеты для всех пассажиров электричек. К примеру, проезд от Перми до Кунгура будет стоить 270 рублей (сейчас — 242), а из Верещагино до Перми — 311 рублей (сейчас — 279).

Новые тарифы будут действовать в течение всего 2025 года. Проезд в электричках дорожает ежегодно: например, в 2024 году цены на проезд в пределах пермской агломерации выросли на 2 рубля — с 34 до 36 рублей.

#Пермская езда#Пермь#Тариф#Электрички#Тариф на проезд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика