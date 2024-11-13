Рост тарифа не за горами: с 2025 года в пермских электричках вновь подорожает проезд

Тариф «Агломерация Пермь» действует в границах городской черты, в зоне, ограниченной остановками «Курья», «Голованово» и «Липовая гора». Он будет составлять 40 рублей. Кроме того, на 11% подорожают билеты для всех пассажиров электричек. К примеру, проезд от Перми до Кунгура будет стоить 270 рублей (сейчас — 242), а из Верещагино до Перми — 311 рублей (сейчас — 279).