Уроженка Перми выпустила вторую коллекцию одежды с питерским брендом Befree

Posted 13 ноября, 12:20
Published 13 ноября, 12:20
Modified 13 ноября, 12:22
Updated 13 ноября, 12:22
Российский бренд одежды, обуви и аксессуаров Befree выпустил коллекцию с художницей Анной Андржиевской. Сама Анна родом из Перми, ее работы участвовали в выставках музея современного искусства PERMM и хранятся в его коллекции, рассказали в пресс-службе музея.
«Это уже вторая коллаборация с брендом Befree, они сами предложили мне сотрудничество. Это мой обычный художественный стиль, в подготовке коллекции мы отталкивались от уже готовых произведений», — пояснила художница корреспонденту Properm.ru.
Новая коллаборация с Befree посвящена параллельным вселенным, в которых все возможно. Сюрреалистичные сюжеты работ Анны возвращают в детство — здесь есть человек-облако, цыплята, собака с гипнотическими глазами и сказочные миры. В коллекции представлены шарфы, кардиганы, свитера и варежки, а также блокноты с ярким дизайном.
Анна Андржиевская:
— Часть персонажей я придумала для выставки «Сюрприз-контейнер», которая прошла весной в галерее Anna Nova и была посвящена событиям в параллельных вселенных. Например, мы перенесли на гранжевый «рваный» джемпер картину «Казнь сосисочки», сюжет которой понятен из названия.
Анна родилась в 1989 году, сейчас живет и работает в Барселоне. Работы уроженки Перми находятся в собраниях музея политической истории России, музея уличного искусства (Санкт-Петербург), а также в музее современного искусства в Антверпене (Бельгия) и других. Первая коллаборация Анны с брендом Befree состоялась осенью 2022 года — она посвящена фантазии о цветных снах.