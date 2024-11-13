Уроженка Перми выпустила вторую коллекцию одежды с питерским брендом Befree

Анна родилась в 1989 году, сейчас живет и работает в Барселоне. Работы уроженки Перми находятся в собраниях музея политической истории России, музея уличного искусства (Санкт-Петербург), а также в музее современного искусства в Антверпене (Бельгия) и других. Первая коллаборация Анны с брендом Befree состоялась осенью 2022 года — она посвящена фантазии о цветных снах.