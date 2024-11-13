В Чусовом от пожара спасли 18 человек

Posted 13 ноября, 12:22
Published 13 ноября, 12:22
Modified 13 ноября, 12:23
Updated 13 ноября, 12:23
В Чусовом пожарные МЧС России спасли на пожаре 18 человек, из которых четверо — дети. Подробности сообщают в пресс-службе ведомства.
Сообщение о пожаре в доме на ул. Ленина в Чусовом поступило 12 ноября в 23:18. К месту вызова направлены силы и средства в количестве 22 человек личного состава и пяти единиц техники.
На месте оказалось, что происходит горение в подъезде трехэтажного жилого дома. Огонь и дым заполнили помещение, жители оказались в ловушке. Газодымозащитники МЧС России по трехколенной лестнице эвакуировали семь человек, еще 11 — вывели в спасустройствах.
Погибших на пожаре нет. К сожалению, травмировано два пенсионера, которых передали врачам.
Площадь пожара составила 8 кв. метров. Пожар, предварительной причиной которого стало короткое замыкание, ликвидирован в 23:55.
В настоящее время обстоятельства и причина возгорания устанавливается.
9 ноября в Осе, предварительно из-за короткого замыкания электропроводки, загорелась баня. Огонь очень быстро перекинулся на дом и надворные постройки. Сотрудниками 78 пожарно-спасательной части были спасены два человека (их вывели на свежий воздух через окно).