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Posted 13 ноября, 12:22

Published 13 ноября, 12:22

Modified 13 ноября, 12:23

Updated 13 ноября, 12:23

В Пермском крае пожарные спасли из горящего дома 18 человек, в том числе 4 детей

В Чусовом от пожара спасли 18 человек

13 ноября 2024, 12:22
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

В Пермском крае пожарные спасли из горящего дома 18 человек, в том числе 4 детей

В частности, из горящего дома были выведены четверо детей

В Чусовом пожарные МЧС России спасли на пожаре 18 человек, из которых четверо — дети. Подробности сообщают в пресс-службе ведомства.

Сообщение о пожаре в доме на ул. Ленина в Чусовом поступило 12 ноября в 23:18. К месту вызова направлены силы и средства в количестве 22 человек личного состава и пяти единиц техники.

На месте оказалось, что происходит горение в подъезде трехэтажного жилого дома. Огонь и дым заполнили помещение, жители оказались в ловушке. Газодымозащитники МЧС России по трехколенной лестнице эвакуировали семь человек, еще 11 — вывели в спасустройствах.

Погибших на пожаре нет. К сожалению, травмировано два пенсионера, которых передали врачам.

Площадь пожара составила 8 кв. метров. Пожар, предварительной причиной которого стало короткое замыкание, ликвидирован в 23:55.

В настоящее время обстоятельства и причина возгорания устанавливается.

9 ноября в Осе, предварительно из-за короткого замыкания электропроводки, загорелась баня. Огонь очень быстро перекинулся на дом и надворные постройки. Сотрудниками 78 пожарно-спасательной части были спасены два человека (их вывели на свежий воздух через окно).

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