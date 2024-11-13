В Кунгуре заключенный пытался подкупить инспектора колонии

Posted 13 ноября, 10:32
Published 13 ноября, 10:32
Modified 13 ноября, 10:34
Updated 13 ноября, 10:34
В Кунгуре в отношении мужчины, отбывающего наказание в исправительной колонии, возбуждено уголовное дело за дачу взятки должностному лицу. Подробности сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
27-летний подозреваемый, отбывая наказание в ФКУ ИК-40 ГУФСИН России по Пермскому краю за ранее совершенное преступление, нарушая правила режимного объекта, решил приобрести для личного пользования мобильный телефон. Он предложил пронести мобильный телефон на территорию колонии за 50 тыс. рублей младшему инспектору группы надзора отдела безопасности исправительной колонии. Сотрудник ФСИН сообщил о данном факте правоохранителям.
24 октября на банковский счет сотрудника исправительного учреждения, который действовал в рамках оперативных мероприятий, родственник осужденного, не зная о заведомо незаконных действиях последнего, перечислил 7 тыс. рублей.
Преступление было выявлено во взаимодействии с УФСБ России по Пермскому краю и УСБ ГУФСИН России по Пермскому краю.
Кунгурским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении ранее осужденного 27-летнего мужчины, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий).
В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.
Вчера в ГУФСИН России по Пермскому краю прокомментировали установленные ограничения на передачу и хранение продуктов питания в исправительной колонии №40 в Кунгуре. Как рассказали корреспонденту Properm.ru в пресс-службе управления, запрет на передачу некоторых продуктов питания, в том числе, скоропортящихся, а также их продажу в магазинах при ИК-40 обусловлен соблюдением требований СанПиН, надзорных органов и действующего законодательства.