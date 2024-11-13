В Кунгуре заключенный пытался подкупить инспектора колонии

Вчера в ГУФСИН России по Пермскому краю прокомментировали установленные ограничения на передачу и хранение продуктов питания в исправительной колонии №40 в Кунгуре. Как рассказали корреспонденту Properm.ru в пресс-службе управления, запрет на передачу некоторых продуктов питания, в том числе, скоропортящихся, а также их продажу в магазинах при ИК-40 обусловлен соблюдением требований СанПиН, надзорных органов и действующего законодательства.