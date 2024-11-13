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Posted 13 ноября, 09:59

Published 13 ноября, 09:59

Modified 13 ноября, 10:02

Updated 13 ноября, 10:02

В мэрии Перми прокомментировали дефицит рейсов и давку в автобусе №36

В мэрии Перми прокомментировали дефицит рейсов и давку в автобусе №36

13 ноября 2024, 09:59
Фото: properm.ru.
Сюжет
Пермская езда
Жители города также обратили внимание, что в транспорте многие не платят за проезд.

Читатель Properm.ru пожаловался на нерегулярные рейсы автобусного маршрута №36 в Перми. По словам мужчины, он регулярно ездит на работу этим маршрутом и с начала осени заметил, что не все автобусы выходят на линию. Из-за этого в салоне транспортного средства возникает давка. Также пермяк заметил, что многие пассажиры не оплачивают проезд.

По данным городского департамента транспорта, в октябре доля выполнения расписания на маршруте №36 составила 87%. Чиновники объясняют это ростом интенсивности дорожного движения и числа пассажиров осенью и зимой — это приводит к скоплению транспорта на улицах и задержкам автобусов в пробках. Кроме того, ситуация обостряется из-за реконструкции в районе шоссе Космонавтов — здесь часто затруднено движение, образуются заторы. По этой причине растет число пассажиров на остановках и увеличивается интервал между рейсами, пояснили Properm.ru в департаменте транспорта.

Также городские власти вновь признали проблему дефицита кадров в транспортной отрасли. Она наблюдается не только в Перми, но и в других городах. Перевозчики активно привлекают и готовят новые кадры, но процесс их обучения и адаптации требует времени.

А что касается безбилетников в автобусе №36, контролеры регулярно проводят проверки на маршрутах. Приоритетными являются те направления и промежутки времени, где отмечено больше всего безбилетников. Данные о «зайцах» поступают властям с датчиков входа/выхода, находящимися над дверьми автобусов.

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#Авто#Общество#Пермская езда#Пермь#Автобусы#Общественный транспорт
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