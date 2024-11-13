В мэрии Перми прокомментировали дефицит рейсов и давку в автобусе №36

По данным городского департамента транспорта, в октябре доля выполнения расписания на маршруте №36 составила 87%. Чиновники объясняют это ростом интенсивности дорожного движения и числа пассажиров осенью и зимой — это приводит к скоплению транспорта на улицах и задержкам автобусов в пробках. Кроме того, ситуация обостряется из-за реконструкции в районе шоссе Космонавтов — здесь часто затруднено движение, образуются заторы. По этой причине растет число пассажиров на остановках и увеличивается интервал между рейсами, пояснили Properm.ru в департаменте транспорта.