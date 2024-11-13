В Нытве построят школу за 1,5 миллиарда рублей

По условиям контракта, победитель закупки должен приступить к стройке 18 декабря текущего года, а окончить их 17 мая 2026 года. В здании школы разместят кабинеты для учеников 1-11 классов, в том числе лаборатории химии, физики, робототехники, а также мастерские для уроков труда, библиотеку с читальным залом, столовую, два спортивных и один актовый залы. Как рассказали в пресс-службе правительства Пермского края, помещения для учеников начальной школы будут находиться на первом и втором этажах в отдельном крыле.