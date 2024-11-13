В Нытве построят школу за 1,5 миллиарда рублей

Posted 13 ноября, 07:30
Published 13 ноября, 07:30
Modified 13 ноября, 07:32
Updated 13 ноября, 07:32
На строительство новой школы в Нытве собираются потратить 1,5 млрд рублей. Здание образовательного учреждения на 825 мест появится на ул. Энгельса. Заказчиком работ выступает управление капитального строительства Нытвы, заявки от участников торгов принимаются до 28 ноября.
По условиям контракта, победитель закупки должен приступить к стройке 18 декабря текущего года, а окончить их 17 мая 2026 года. В здании школы разместят кабинеты для учеников 1-11 классов, в том числе лаборатории химии, физики, робототехники, а также мастерские для уроков труда, библиотеку с читальным залом, столовую, два спортивных и один актовый залы. Как рассказали в пресс-службе правительства Пермского края, помещения для учеников начальной школы будут находиться на первом и втором этажах в отдельном крыле.
Помимо этого, на территории школы появится стадион с полем для мини-футбола, универсальной игровой площадкой для игры в волейбол и баскетбол, беговыми дорожками и трибунами и площадкой для подготовки к сдаче норм ГТО. У нового образовательного учреждения появится своя газовая котельная.