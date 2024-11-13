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Posted 13 ноября, 11:03

Published 13 ноября, 11:03

Modified 13 ноября, 11:04

Updated 13 ноября, 11:04

В одной из пермских школ установили антивейп датчик

В одной из пермских школ установили антивейп датчик

13 ноября 2024, 11:03
Фото: 1MI.
Сюжет
Администрация Перми
В ближайшее время такие устройства появятся в еще двух школах Перми.

Для борьбы с курением школьников в пермской школе №42 установили датчик, реагирующий на дым и пар. Такие датчики в тестовом режиме планируется поставить еще в двух школах города, сообщает пресс-служба администрации Перми.

Автономный пожарный дымовой извещатель установлен в одном из туалетов школы №42. Также подобные датчики установят в школе №77 и №116.

«Датчик срабатывает на дым и пар, далее издается громкий звуковой сигнал. На него реагирует дежурный учитель или школьный администратор. Далее с ребенком и родителями будут работать сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних согласно нормам Российского законодательства», — рассказали в одной из пилотных школ.

Сигнал срабатывает на появление дыма малой концентрации.

Как поясняет начальник департамента образования Перми Ольга Ершова, сейчас идет апробирование датчиков в нескольких школах, оценка их эффективности.

«Конечно, это не все меры борьбы с употреблением табачных изделий и электронных сигарет школьниками. Обсудили с коллегами и некоторыми родителями проблему. К большому сожалению, вопрос касается учеников средней школы, поэтому профилактическая работа будет усилена», — резюмирует руководитель.

#Образование#Администрация Перми#Администрация
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