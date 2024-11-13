В одной из пермских школ установили антивейп датчик

«Датчик срабатывает на дым и пар, далее издается громкий звуковой сигнал. На него реагирует дежурный учитель или школьный администратор. Далее с ребенком и родителями будут работать сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних согласно нормам Российского законодательства», — рассказали в одной из пилотных школ.