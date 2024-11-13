В одной из пермских школ установили антивейп датчик

Posted 13 ноября, 11:03
Published 13 ноября, 11:03
Modified 13 ноября, 11:04
Updated 13 ноября, 11:04
Для борьбы с курением школьников в пермской школе №42 установили датчик, реагирующий на дым и пар. Такие датчики в тестовом режиме планируется поставить еще в двух школах города, сообщает пресс-служба администрации Перми.
Автономный пожарный дымовой извещатель установлен в одном из туалетов школы №42. Также подобные датчики установят в школе №77 и №116.
«Датчик срабатывает на дым и пар, далее издается громкий звуковой сигнал. На него реагирует дежурный учитель или школьный администратор. Далее с ребенком и родителями будут работать сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних согласно нормам Российского законодательства», — рассказали в одной из пилотных школ.
Сигнал срабатывает на появление дыма малой концентрации.
Как поясняет начальник департамента образования Перми Ольга Ершова, сейчас идет апробирование датчиков в нескольких школах, оценка их эффективности.
«Конечно, это не все меры борьбы с употреблением табачных изделий и электронных сигарет школьниками. Обсудили с коллегами и некоторыми родителями проблему. К большому сожалению, вопрос касается учеников средней школы, поэтому профилактическая работа будет усилена», — резюмирует руководитель.