В Пермском крае резко выросло потребление электроэнергии населением

Posted 13 ноября, 14:53
Published 13 ноября, 14:53
Modified 13 ноября, 14:54
Updated 13 ноября, 14:54
За девять месяцев 2024 года энергопотребление населения в Пермском крае выросло на 7%. Об этом в интервью «Коммерсант-Прикамье» сообщил гендиректор ПАО «Пермэнергосбыт» Игорь Шершаков.
«Таких показателей за три квартала не было очень давно», — рассказал изданию энергетик.
Эксперт назвал две «очевидные причины» такого роста: совершенствование учета электроэнергии с помощью «умных» приборов и рост числа электроприборов в домохозяйствах.
«Но только этим динамику +7% не объяснить, — подчеркнул топ-менеджер. — Предполагаю, что третьей причиной стал бытовой майнинг. Конечно, у нас не Иркутская область, где тариф для населения 1,5 руб. за 1 кВт·ч. И майнеры там, образно выражаясь, гудят в каждом сарае. Но даже при пермских тарифах для села вполне вероятно сделать бытовой майнинг рентабельным».
В целом, по оценке руководителя, за девять месяцев потребление по краю выросло на 4% — с 14,1 до 14,7 млрд кВт·ч.
В октябре правительство внесло в Госдуму прогноз социально-экономического развития на ближайшие три года. Эти планы подготовили почву для ожиданий среди россиян. В числе сюрпризов резкое увеличении тарифов на ЖКХ. Цены на холодную и горячую воду, электричество и газ поднимутся на 11,3%. Тариф на газ увеличится на 10,3% с июля 2025 года.