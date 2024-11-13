В Пермском крае резко выросло потребление электроэнергии населением

«Но только этим динамику +7% не объяснить, — подчеркнул топ-менеджер. — Предполагаю, что третьей причиной стал бытовой майнинг. Конечно, у нас не Иркутская область, где тариф для населения 1,5 руб. за 1 кВт·ч. И майнеры там, образно выражаясь, гудят в каждом сарае. Но даже при пермских тарифах для села вполне вероятно сделать бытовой майнинг рентабельным».