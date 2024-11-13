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Posted 13 ноября, 14:53

Published 13 ноября, 14:53

Modified 13 ноября, 14:54

Updated 13 ноября, 14:54

В Пермском крае за год потребление населением электроэнергии выросло на 7%

В Пермском крае резко выросло потребление электроэнергии населением

13 ноября 2024, 14:53
Фото: 1MI.

В Пермском крае за год потребление населением электроэнергии выросло на 7%

Возможно, виноваты майнеры, говорят энергетики.

За девять месяцев 2024 года энергопотребление населения в Пермском крае выросло на 7%. Об этом в интервью «Коммерсант-Прикамье» сообщил гендиректор ПАО «Пермэнергосбыт» Игорь Шершаков.

«Таких показателей за три квартала не было очень давно», — рассказал изданию энергетик.

Эксперт назвал две «очевидные причины» такого роста: совершенствование учета электроэнергии с помощью «умных» приборов и рост числа электроприборов в домохозяйствах.

«Но только этим динамику +7% не объяснить, — подчеркнул топ-менеджер. — Предполагаю, что третьей причиной стал бытовой майнинг. Конечно, у нас не Иркутская область, где тариф для населения 1,5 руб. за 1 кВт·ч. И майнеры там, образно выражаясь, гудят в каждом сарае. Но даже при пермских тарифах для села вполне вероятно сделать бытовой майнинг рентабельным».

В целом, по оценке руководителя, за девять месяцев потребление по краю выросло на 4% — с 14,1 до 14,7 млрд кВт·ч.

В октябре правительство внесло в Госдуму прогноз социально-экономического развития на ближайшие три года. Эти планы подготовили почву для ожиданий среди россиян. В числе сюрпризов резкое увеличении тарифов на ЖКХ. Цены на холодную и горячую воду, электричество и газ поднимутся на 11,3%. Тариф на газ увеличится на 10,3% с июля 2025 года.

#Экономика#Электричество#Энергетика#Энергетики#Энергоснабжение
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