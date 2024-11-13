В Пермском крае закрыли новую и единственную марийскую школу

Posted 13 ноября, 11:29
Published 13 ноября, 11:29
Modified 13 ноября, 11:46
Updated 13 ноября, 11:46
Как сообщили Properm.ru читатели, в Суксунском районе закрыли единственную в Прикамье марийскую школу. Причина — нехватка педагогов и детей. Строительства этой школы жители добивались с 2006 года.
Современная начальная школа-детсад на 68 учеников и 27 дошколят в деревне Васькино закрыта. Учеников школы возят в Сызганскую школу-детсад за 13 км от Васькино. Туда же перевезли оборудование и мебель.
Строительства учебного заведения жители деревень добивались с 2006 года, даже собирались на митинг по этому поводу. В 2014 году школа была построена за 82 млн рублей по федеральной программе «Развитие села». А в 2024 году ее закрыли.
В администрации Суксунского муниципального округа отвечают, что в школе с начала 2023-2024 учебного года обучалось 17 человек, детский сад посещало 7 человек (в возрасте от 3 до 7 лет). Родителям на собрании перед новым учебным годом, сказали о том, что педагогов нет, и школы — Васькинскую и Сызганскую — будут объединять. О закрытии Васькинской школы речи не шло. Но по факту оно случилось.
Родителей попросили написать заявления о переводе детей в МАОУ «Сызганская основная общеобразовательная школа-детский сад», и они это сделали. Сами они говорят, что никто их не предупредил, что надо будет отправлять ребенка в соседнее село, за 13 км, а здание школы закроют.
Таким образом, в Васькинской школе учащихся и воспитанников детского сада не осталось. «Поэтому в 2024 году прошла процедура реорганизации МАОУ „Васькинская основная общеобразовательная школа-детский сад“ в форме присоединения к МАОУ „Сызганская основная общеобразовательная школа-детский сад“. Подвоз детей осуществляется школьным автобусом», — прокомментировали в администрации Суксунского округа.
«Почему никак не могут оставить в покое Васькинскую школу?! — возмущается местная жительница Светлана Н. — Сколько усилий приложено, чтобы построили новое здание. И вот снова вопрос стоит о закрытии учреждения! Благодаря приложенным усилиям активистов нашей деревни построена школа — детский сад. Почему наши марийские ребятишки не могут учиться в своей школе, в своей деревне?! Почему они должны куда-то ездить?»
Конфликт начался еще в 2010 году, когда школу в Васькино впервые захотели закрыть. Жители трех марийских деревень выступили против, потому что их дети лишались возможности более углубленно изучать родной марийский язык, литературу и культуру.
Общественные организации заявили, что ситуация «вызывает вопросы о целесообразности расходования бюджетных средств и уважении к правам национальных меньшинств».
«Конфликт вокруг Васькинской школы вызван стремлением властей оптимизировать расходы на образование. Однако для марийского населения этот вопрос имеет большое значение с точки зрения сохранения национальной идентичности и культуры. Закрытие школы воспринималось марийцами как дискриминация и угроза их культурным правам», — сообщается на сайте MariUver.
Как прокомментировали в министерстве образования Пермского края, «знакомство с историй, культурой и традициями марийского народа продолжается в Сызганской школе». По данным Минобра, в учреждении в рамках дополнительной занятости во 2-9 классах ведётся программа «Народоведение» с темой «Изучение культуры присылвенских марийцев», на которой изучается культура, традиции и обычаи малой народности.
Что будет со зданием школы в Васькино, с ее сотрудниками, должна определиться администрация Суксунского округа, — пояснили в министерстве образования региона. По поводу судьбы здания местная администрация должна представить свои предложения на уровень края.