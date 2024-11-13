В Пермском крае закрыли новую и единственную марийскую школу

В администрации Суксунского муниципального округа отвечают, что в школе с начала 2023-2024 учебного года обучалось 17 человек, детский сад посещало 7 человек (в возрасте от 3 до 7 лет). Родителям на собрании перед новым учебным годом, сказали о том, что педагогов нет, и школы — Васькинскую и Сызганскую — будут объединять. О закрытии Васькинской школы речи не шло. Но по факту оно случилось.