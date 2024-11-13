Вечером на дороге Соликамск-Березники погиб молодой водитель

Posted 13 ноября, 17:30
Published 13 ноября, 17:30
Modified 13 ноября, 17:31
Updated 13 ноября, 17:31
Вечером 13 ноября на территории Соликамского городского округа произошло смертельное ДТП. В аварии погиб молодой водитель, сообщают в краевой Госавтоинспекции.
Около 18:00 по автодороге Березники-Соликамск в направлении Березников двигался автомобиль Honda под управлением 24-летнего водителя.
На 37 км автодороги водитель при выполнении разворота, не предоставил преимущество грузовому автомобилю FUSO, двигающемуся в попутном направлении.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия. Кроме того, 45-летняя женщина-пассажир и 16-летняя девушка из автомобиля госпитализированы.
По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.