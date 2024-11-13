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Posted 13 ноября, 17:30

Published 13 ноября, 17:30

Modified 13 ноября, 17:31

Updated 13 ноября, 17:31

На трассе Соликамск-Березники погиб 24-летний водитель

Вечером на дороге Соликамск-Березники погиб молодой водитель

13 ноября 2024, 17:30
Фото: Госавтоинспекция Пермского края.

На трассе Соликамск-Березники погиб 24-летний водитель

Сюжет
Дтп
Автомобиль под его управлением столкнулся с грузовиком.

Вечером 13 ноября на территории Соликамского городского округа произошло смертельное ДТП. В аварии погиб молодой водитель, сообщают в краевой Госавтоинспекции.

Около 18:00 по автодороге Березники-Соликамск в направлении Березников двигался автомобиль Honda под управлением 24-летнего водителя.

На 37 км автодороги водитель при выполнении разворота, не предоставил преимущество грузовому автомобилю FUSO, двигающемуся в попутном направлении.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия. Кроме того, 45-летняя женщина-пассажир и 16-летняя девушка из автомобиля госпитализированы.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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