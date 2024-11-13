За неделю в Перми демонтировали шесть незаконных нестационарных торговых объектов

Так, в Индустриальном районе демонтировали шиномонтаж по шоссе Космонавтов, 179б. В Ленинском районе снесли киоск по улице Борчанинова, 14. В Свердловском районе демонтировали павильон по улице Солдатова, 15 и автолавку по улице Загарьинская, 11.