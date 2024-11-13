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Posted 13 ноября, 13:58

Published 13 ноября, 13:58

Modified 13 ноября, 14:00

Updated 13 ноября, 14:00

В Перми за неделю демонтировали 6 незаконных НТО

За неделю в Перми демонтировали шесть незаконных нестационарных торговых объектов

13 ноября 2024, 13:58
Фото: 1MI.

В Перми за неделю демонтировали 6 незаконных НТО

Сюжет
Нто
Шиномонтаж, киоск, автолавку и другие НТО установили самовольно, с нарушениями.

В Перми за минувшую неделю демонтировали шесть незаконных ГТО. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

Так, в Индустриальном районе демонтировали шиномонтаж по шоссе Космонавтов, 179б. В Ленинском районе снесли киоск по улице Борчанинова, 14. В Свердловском районе демонтировали павильон по улице Солдатова, 15 и автолавку по улице Загарьинская, 11.

Власти Перми отмечают, что, зачастую, незаконная торговля приводит к перегороженным тротуарам, вытоптанным газонам и оставленному мусору. В Перми утверждена схема размещения НТО и требования к их внешнему облику.

Ранее стало известно, что муниципальным казенным учреждением «Содержание муниципального имущества» в октябре было принудительно демонтировано 15 незаконных торговых объектов.

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#Экономика#Пермь#Нто#Снос нто#Борьба с нто
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