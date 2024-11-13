За неделю в Перми демонтировали шесть незаконных нестационарных торговых объектов

Posted 13 ноября, 13:58
Published 13 ноября, 13:58
Modified 13 ноября, 14:00
Updated 13 ноября, 14:00
В Перми за минувшую неделю демонтировали шесть незаконных ГТО. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.
Так, в Индустриальном районе демонтировали шиномонтаж по шоссе Космонавтов, 179б. В Ленинском районе снесли киоск по улице Борчанинова, 14. В Свердловском районе демонтировали павильон по улице Солдатова, 15 и автолавку по улице Загарьинская, 11.
Власти Перми отмечают, что, зачастую, незаконная торговля приводит к перегороженным тротуарам, вытоптанным газонам и оставленному мусору. В Перми утверждена схема размещения НТО и требования к их внешнему облику.
Ранее стало известно, что муниципальным казенным учреждением «Содержание муниципального имущества» в октябре было принудительно демонтировано 15 незаконных торговых объектов.