«Зато своя». Семьям предлагают жить в антикризисной трешке размером с однушку

Posted 13 ноября, 10:44
Published 13 ноября, 10:44
Modified 13 ноября, 10:46
Updated 13 ноября, 10:46
Строительные компании начали работу над планировкой трехкомнатных квартир площадью 26-28 кв. м. Такое жилье предлагается семьям, которые не могут позволить себе квартиры за 30 млн рублей. Об новом веянии рассказали журналисты «Новых известий».
Такие квартиры стали востребованными после введения ограничений на строительство малогабаритных квартир в Москве. Теперь на строительство новостроек не выдаются разрешения, если в проекте имеются однокомнатные квартиры и студии площадью менее 28 кв. м, а также двушки — меньше 44 кв. м. При этом подобные ограничения не затрагивают трехкомнатные квартиры.
Так, в комплексе «Движение.Говорово» в Румянцево продаются трехкомнатные апартаменты площадью всего 48,8 кв. м. за 10,7 млн. Спальни занимают по 9 кв. м. каждая, а кухня-гостиная — 16 кв. метров. Общая жилая площадь составляет 28,7 кв. метров. Сдать дом планируется в 2025 году.
Самое дорогое предложение на рынке недвижимости среди евротрешек до 50 кв. м. можно найти в ЖК «РУСИЧ Кантемировский». Трехкомнатная квартира общей площадью 49 квадратных метров продается за 19,8 миллионов рублей. В квартире две спальни по 8 кв. м. каждая, а также общая кухня-гостиная площадью 16 кв. м. Особенность планировки в том, что каждый член семьи имеет свой уголок.
Однако, есть и недостатки. Площадь в 8 кв. м. для каждой спальни — это очень скромное пространство; в них можно разместить только кровать и шкаф с телевизором. Застройщики стремятся уменьшать размеры квартир для компенсации роста цен и удержания падающего спроса.
На рынке вторичного жилья также можно найти ряд «антикризисных трешек». Например, в девятиэтажных зданиях 60-70-х годов постройки выставлены на продажу квартиры площадью от 40 до 42 кв. м. с двумя комнатами по 8 и 14 кв. м. и кухней в 7 кв. м.
Некоторым удается преобразовать однокомнатную квартиру в небольшую евротрешку: диван размещается на кухне, а комната разделяется перегородкой на две части. Особенно удачные варианты таких апартаментов обычно находятся в угловых квартирах, где есть два окна.
Сейчас наблюдается рост спроса на рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС), поскольку банки активно выдают кредиты на приобретение подобной недвижимости. Это особенно привлекает тех, кто нуждается в более просторном жилье или не обязательно должен жить в городе.
Как же уместиться семьей на 8 кв. м, показано на видео. Дизайнеры разработали проект размещения семьи из пяти человек в небольшой студии. В интерьер вписались спальные места для всех членов семьи, кухня, душ и туалет.