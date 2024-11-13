«Зато своя». Семьям предлагают жить в антикризисной трешке размером с однушку

Такие квартиры стали востребованными после введения ограничений на строительство малогабаритных квартир в Москве. Теперь на строительство новостроек не выдаются разрешения, если в проекте имеются однокомнатные квартиры и студии площадью менее 28 кв. м, а также двушки — меньше 44 кв. м. При этом подобные ограничения не затрагивают трехкомнатные квартиры.