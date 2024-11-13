Завтра в Нытвенском округе простятся с погибшим командиром отделения

Posted 13 ноября, 16:33
Published 13 ноября, 16:33
Modified 13 ноября, 16:34
Updated 13 ноября, 16:34
В ходе специальной военной операции погиб житель Нытвенского округа Виталий Романов. Об этом в официальном паблике сообщает администрация муниципалитета.
Главный старшина Виталий Романов служил командиром мотострелкового отделения. 1 октября военнослужащий погиб при выполнении боевой задачи.
Проводы погибшего пройдут 14 ноября в селе Шерья. Церемония прощания начнется с 13:00 в Доме культуры и спорта по адресу Шерья, ул. Школьная, д. 1, гражданская панихида — в 14:00.
Сегодня прошло прощание с 26-летним уроженцем Верещагинского округа, старшим наводчиком гранатомётного отделения Сергеем Набоком.