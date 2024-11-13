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Posted 13 ноября, 16:33

Published 13 ноября, 16:33

Modified 13 ноября, 16:34

Updated 13 ноября, 16:34

В Пермском крае простятся с погибшим командиром мотострелкового отделения

Завтра в Нытвенском округе простятся с погибшим командиром отделения

13 ноября 2024, 16:33
Фото: ВКонтакте/Администрация Нытвенского городского округа.

В Пермском крае простятся с погибшим командиром мотострелкового отделения

Сюжет
Военная операция на Украине
Главный старшина Виталий Романов будет похоронен в родном селе

В ходе специальной военной операции погиб житель Нытвенского округа Виталий Романов. Об этом в официальном паблике сообщает администрация муниципалитета.

Главный старшина Виталий Романов служил командиром мотострелкового отделения. 1 октября военнослужащий погиб при выполнении боевой задачи.

Проводы погибшего пройдут 14 ноября в селе Шерья. Церемония прощания начнется с 13:00 в Доме культуры и спорта по адресу Шерья, ул. Школьная, д. 1, гражданская панихида — в 14:00.

Сегодня прошло прощание с 26-летним уроженцем Верещагинского округа, старшим наводчиком гранатомётного отделения Сергеем Набоком.

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#Военная операция на Украине#Сво#Нытва
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