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Posted 13 ноября, 15:38

Published 13 ноября, 15:38

Modified 13 ноября, 15:39

Updated 13 ноября, 15:39

Жюри форума «ТехПред-2024» назвало десять наиболее достойных стартапов

Жюри форума «ТехПред-2024» назвало десять наиболее достойных стартапов

13 ноября 2024, 15:38
Фото: Пресс-служба ПУТП.
На III Всероссийском форуме технологического предпринимательства («ТехПред-2024») определили топ-10 наиболее достойных университетских стартапов.

Из них пять относятся к области медицины, два — к IT-области, один — к биотехнологиям и еще два — к направлению «Новые приборы и производственные технологии».

Как сообщает 56orb.ru, в десятку сильнейших включили платформу генерации дизайна интерьеров и подбора исполнителей на основе ИИ SAMSON ROOM от Виктора Самсонова, магистранта Тюменского индустриального университета.

Также среди победителей отметился стартап Марка Габриянчика, студента Сеченовского Университета — «Кондуиты для реконструкции периферических нервов».

Эксперты отметили важность стартапа студента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова — комплекса для отслеживания состояния грузов и контейнеров по всему миру.

В перечень лучших стартапов попал проект Юлии Чумачевой, аспирантки Челябинского государственного университета, создавшей персонального AI-ассистента для управления здоровьем.

Еще один достойный пример стартапа — технология неинвазивного определения показателей сахарного диабета, разработанная студенткой Сеченовского Университета Екатериной Поликер.

К победителям причислили и стартап Марии Осокиной, студентки Сибирского государственного медуниверситета, — облегченный персонализированный ортез, альтернатива импортным отвердевающим повязкам для помощи пациентам с синдромом диабетической стопы.

Жюри отметило стартап Дарьи Токаревой, которая сейчас обучается в магистратуре Национального исследовательского университета ИТМО. Ее команда занимается выпуском функциональных изделий, мебели и строительных материалов на базе авторской технологии переработки отходов.

Стартап Айгюль Шадриной, которая трудится в Уфимском государственном нефтяном техническом университете, — «Образ будущего» — технологии представления крупных предприятий в образовательной среде.

В десятке лучших нашлось место и стартапу «Комарик», организованному на базе автоинъектора, созданного работниками и студентами Университета науки и технологий МИСИС. Данная инициатива получила регистрационное удостоверение Росздравнадзора и патент на изобретение.

Еще один победитель — стартап Александра Колиниченко, аспиранта Оренбургского госуниверситета. Это — Центр профессионального обучения с использованием учебной буровой установки.

Стартапы-победители вошли в рейтинг топ-1000 — перечень лучших университетских разработок, который ежегодно обновляется в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». С данными рейтинга можно ознакомиться на сайте платформы.

Информационный партнер форума — медиахолдинг 1MI.

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