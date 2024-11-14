Бензин и дизельное топливо в очередной раз стали недоступнее для пермяков

Posted 14 ноября, 04:53
Published 14 ноября, 04:53
Modified 14 ноября, 04:55
Updated 14 ноября, 04:55
Росстат поделился свежими данными о динамике цен на нефтепродукты за неделю с 6 по 11 ноября текущего года. По информации федеральной службы, цены на бензин менялись в 63 субъектах России. Больше всего они увеличились в Приморском крае — на 0,9%. А в Республике Дагестан и Республике Карелия стоимость топлива снизилась на 0,1%.
В Пермском крае увеличились цены на все виды топлива:
В середине мая нынешнего года цены на бензин и дизель в Прикамье перестали расти. Правда, ненадолго — уже через неделю статистика снова показала увеличение потребительских цен на нефтепродукты в нашем регионе.