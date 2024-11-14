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Posted 14 ноября, 04:53

Published 14 ноября, 04:53

Modified 14 ноября, 04:55

Updated 14 ноября, 04:55

В Прикамье на неделе с 6 по 11 ноября снова подорожали дизель и топливо

Бензин и дизельное топливо в очередной раз стали недоступнее для пермяков

14 ноября 2024, 04:53
Фото: 1MI.

В Прикамье на неделе с 6 по 11 ноября снова подорожали дизель и топливо

Сюжет
Бензин
Наибольший рост цен на нефтепродукты среди регионов РФ — в Приморском крае.

Росстат поделился свежими данными о динамике цен на нефтепродукты за неделю с 6 по 11 ноября текущего года. По информации федеральной службы, цены на бензин менялись в 63 субъектах России. Больше всего они увеличились в Приморском крае — на 0,9%. А в Республике Дагестан и Республике Карелия стоимость топлива снизилась на 0,1%.

В Пермском крае увеличились цены на все виды топлива:

  • бензин автомобильный — 59,26 рубля (неделю назад 59,12; +14 копеек);
  • марки АИ-92 — 53,83 рубля (неделей ранее 53,74; +9 копеек):
  • марки АИ-95 — 58,45 рубля (до этого 58,34; +11 копеек);
  • марки АИ-98 и выше — 81,24 (на неделю раньше было 80,84; +40 копеек);
  • дизельное топливо — 68,36 (неделю назад 68,07; +29 копеек).

В середине мая нынешнего года цены на бензин и дизель в Прикамье перестали расти. Правда, ненадолго — уже через неделю статистика снова показала увеличение потребительских цен на нефтепродукты в нашем регионе.

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#Общество#Пермь#Цены#Статистика#Росстат#Бензин#Цены на бензин
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