Бензин и дизельное топливо в очередной раз стали недоступнее для пермяков

Росстат поделился свежими данными о динамике цен на нефтепродукты за неделю с 6 по 11 ноября текущего года. По информации федеральной службы, цены на бензин менялись в 63 субъектах России. Больше всего они увеличились в Приморском крае — на 0,9%. А в Республике Дагестан и Республике Карелия стоимость топлива снизилась на 0,1%.