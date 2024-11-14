Чиновница и Mercedes. В Перми рассмотрели антикоррупционный иск прокуратуры

Posted 14 ноября, 09:07
Published 14 ноября, 09:07
Modified 14 ноября, 09:12
Updated 14 ноября, 09:12
Судья Индустриального районного суда Любовь Костарева рассмотрела иск прокурора Перми о возврате в бюджет России 7,96 млн рублей. Эти деньги в бюджет России должна возместить замруководителя отдела по Индустриальному району терруправления регионального Минсоцразвития Наталья Плюснина. Суд определил требования прокурора Перми удовлетворить и обязать чиновницу оплатить 7,96 млн рублей в казну России. Сделку по приобретению иномарки за 500 млн рублей признали притворной.
По прозвучавшей в суде информации, сейчас в отношении чиновницы ведется еще одна антикоррупционная проверка. По данным журналиста Properm.ru, речь идёт о законности продажи после начала первой проверки имевшейся у чиновницы квартиры в центре Перми.
Как передает журналист Properm.ru из зала суда, в начале заседания представитель Плюсниной Эдуард Утяганов предоставил на обозрение суда сшитый белыми нитками отчет по доходам ИП ее покойного мужа и справку 2НДФЛ, а также сведения из Минсоцразвития, что он получал пенсию. Кроме этого он принес договор купли-продажи земельного участка и квартиры за 2019–2020 годы. И принес декларации Плюсниной за 2018–2021 годы, а также справку о ее доходах с 2012 года.
Одновременно с тем из ФНС Росси в суд поступили документы о доходах и пояснения эксперта к проведенному обследованию автомобиля. Прокурор Севак Ванцян также приобщил сведения налоговой о том, что супруг Плюсниной получил за 2019–2021 годы получил доход ИП значительно меньше миллиона рублей — 450 тысяч, также ему была выплачена заработная плата на 1,3 млн рублей. А доход ответчицы за последние три года перед отчетным периодом составили 1,4 млн рублей.
Прокурор заявил, что истец полностью доказал, что легальный доход чиновницы был недостаточен для покупки автомобиля. Он путем простых расчетов пояснил, что после всех расходов в отчётный период у Плюсниной и ее супруга могла скопиться не более 4 млн рублей (с учетом личных расходов, равных сумме прожиточного минимума). Оставшихся денег, по словам прокурора, было явно не достаточно на покупку элитного кроссовера.
Из сведений о наличии денег в банках, достаточной суммы для приобретения они также не накопили. Ванцян напомнил, что после подачи иска в суд автомобиль 23–24 февраля 2024 года недобросовестно был угнан за границу. А на следующий день Плюснина продала квартиру в центре Перми человеку, не имеющему никаких доходов, что говорит о том, что чиновница продолжила действия по уклонению от налогов.
Юрист Утяганов в прениях заметил, что по его мнению прокуратура неверно истолковала гражданское законодательство. Адвокат заявил о незаконности проведенной проверки прокуратуры и о том, что подтверждение источников доходов являются правом, а не обязанностью гражданина. Как и доказательства непритворности сделки по заявленной цене. Напомним, что в договоре о покупке кроссовера указана сумма в 500 тыс. рублей.
Утяганов вновь пространно говорил о качестве проведенной экспертизы, и о доказательствах того, что Плюснина покупала дорогостоящее имущество не за те суммы, которые она называет. По мнению Утяганова со ссылкой на гражданское право, знакомый семьи Айба имел полное право продать транспортное средство по той цене, по которой он хотел. А у Плюсниной не возникло сомнений в его добросовестности.
«Мы не будем оспаривать компетентность прокурора Перми, считаю это не корректным, — разглагольствовал Утяганов, — Мог Айба (Сергей Айба, — соответчик по делу, — Properm.ru) продать автомобиль за 500 тысяч? Мог. Могла Плюснина его купить? Могла. Иного прокурором города не доказано. А поэтому оснований для применения каких-либо санкций не имеется».
На слова прокурора о том, что на счетах в банке у Плюсниной средств на покупку кроссовера тоже нет, адвокат вдруг вспомнил, что россияне хранят деньги в «трёхлитровом» банке. И внезапно отметил, что в суд были представлены документы только о трудовых доходах семьи Плюсниной. А то, что чиновница несвоевременно и не в полном объеме предоставила работодателю сведения о доходах и расходах, то за это она уже получила административное взыскание. А что касается угона автомобиля в Казахстан, так сын Плюсниной Роман Назаров уехал в конце февраля 2024 за границу по своим делам, на что имел право.
По словам юриста, получать подпольные доходы его доверительнице в принципе не откуда. Высказав речь, адвокат резюмировал, что если по непонятной причине суд возложит взыскание на Плюснину, то с нее нужно взыскать не 7,96 млн рублей, а 3,5 млн рублей, поскольку доход в 4,4 млн рублей у нее был подтверждён.
А если учесть все доходы ее и мужа, от продаж и покупок недвижимости и машин, то тогда сумма взыскания должна быть не более 450 тысяч рублей, считает юрист. Но тем не менее, он просит отказать в требованиях и снять арест со спорного кроссовера. В репликах прокурор вспомнил о неосторожности Утяганова о компетенции прокуратуры. После чего он привел из слов адвоката примеры его незнания закона. В том числе об обязанности чиновника декларировать доходы и расходы.
В сумму 7,96 млн рублей эксперты оценили оформленный в 2022 году на Плюснину элитный кроссовер Mercedes-Benz GLE 4MATIC. По имеющейся информации, автомобиль купил ее родственник, но не стал оформлять на свое имя по личным причинам. После получения требований прокуратуры семья зачем-то решила перегнать кроссовер в Казахстан.
С иском к Плюсниной прокуратура вышла еще в феврале 2024 года. Процесс шел медленно, юрист чиновницы сначала запросил экспертизу, которая установила стоимость машины на дату покупки. Потом ответчики не согласились с ценой и попросили исключить заключение экспертов из дела. После чего представили в суд справки о том, что у Плюсниной и ее покойного супруга был достаточный для такого приобретения доход.
Третьим лицами по делу проходит родственник Плюсниной Роман Назаров, соответчиком был привлечен Сергей Айба, продавец кроссовера. Как рассказали журналисту Properm.ru знакомые с ситуацией собеседники, автомобиль купил Назаров, но решил оформить его на Плюснину. Этот поступок он объяснял тем, что не хотел, чтобы транспортное средство стало предметом финансовых претензий супруги. Однако, подтвердить источник доходов на покупку элитного Mercedes-Benz никто в ходе процесса не смог. Изначально чиновница утверждала, что покупка обошлась ей в 500 тыс. рублей, для установления реальной стоимости потребовалась судебная экспертиза.