Чиновница и Mercedes. В Перми рассмотрели антикоррупционный иск прокуратуры

На слова прокурора о том, что на счетах в банке у Плюсниной средств на покупку кроссовера тоже нет, адвокат вдруг вспомнил, что россияне хранят деньги в «трёхлитровом» банке. И внезапно отметил, что в суд были представлены документы только о трудовых доходах семьи Плюсниной. А то, что чиновница несвоевременно и не в полном объеме предоставила работодателю сведения о доходах и расходах, то за это она уже получила административное взыскание. А что касается угона автомобиля в Казахстан, так сын Плюсниной Роман Назаров уехал в конце февраля 2024 за границу по своим делам, на что имел право.