Депутат Заксобрания Прикамья запустит производство колотого шоколада в Кудымкаре

Что касается расширения производства сыра, грядущие изменения повысят объемы выпуска молочной продукции примерно на 50%. Алексей Петров запустил это производство три года назад — сейчас оно перерабатывает 500 л молока в день, на выходе получается 30-50 кг сыра. После запуска обновленной линии ежедневно планируется перерабатывать 1-2 тонны молока. Кроме того, на предприятии откроют демонстрационный зал для туристов, которые смогут увидеть процесс изготовления сыра и шоколада. Проекты Петрова рассчитаны на два года.