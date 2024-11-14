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Posted 14 ноября, 05:31

Published 14 ноября, 05:31

Modified 14 ноября, 08:12

Updated 14 ноября, 08:12

В Кудымкаре депутат краевого парламента откроет производство колотого шоколада

Депутат Заксобрания Прикамья запустит производство колотого шоколада в Кудымкаре

14 ноября 2024, 05:31
Фото: 1MI; соцсети Алексея Петрова.

В Кудымкаре депутат краевого парламента откроет производство колотого шоколада

Он планирует также открыть демонстрационный зал для туристических групп.

Депутат Законодательного собрания Пермского края от Коми-Пермяцкого округа Алексей Петров планирует производить колотый шоколад с ягодами и расширить уже запущенное производство сыра в Кудымкаре. Обе технологические линии будут находиться в помещениях площадью 800 кв. м, выкупленных из муниципальной собственности. Само здание находится в центре города, ранее в нем располагался магазин «Башмачок».

Как рассказал Петров изданию «Ъ-Прикамье», колотый шоколад будет изготавливаться с разными начинками — с клюквой, брусникой, орехами и другими местными добавками. Кондитерские изделия поступят в продажу как на развес, так и в упаковках. В будущем парламентарий хочет производить шоколад в виде коми-пермяцких фигур.

Что касается расширения производства сыра, грядущие изменения повысят объемы выпуска молочной продукции примерно на 50%. Алексей Петров запустил это производство три года назад — сейчас оно перерабатывает 500 л молока в день, на выходе получается 30-50 кг сыра. После запуска обновленной линии ежедневно планируется перерабатывать 1-2 тонны молока. Кроме того, на предприятии откроют демонстрационный зал для туристов, которые смогут увидеть процесс изготовления сыра и шоколада. Проекты Петрова рассчитаны на два года.

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#Общество#Пермь#Заксобрание#Кудымкар#Коми-пермяцкий округ#Производство#Шоколад
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