Древние семена и листья растений помогают предсказать паводки и половодье в Прикамье

Posted 14 ноября, 06:45
Published 14 ноября, 06:45
Modified 14 ноября, 06:47
Updated 14 ноября, 06:47
Студентка магистратуры географического факультета Пермского государственного университета (ПГНИУ) Екатерина Новикова победила во всероссийском конкурсе «Гидрометеорология в современном мире» в номинации «Климат». Работа девушки выполнена в составе научной группы и посвящена прогнозированию паводков на основе палеоклиматической реконструкции, сообщает пресс-служба ПГНИУ. Руководителем исследования стал кандидат географических наук, доцент кафедры физической географии и ландшафтной экологии, доцент кафедры картографии и геоинформатики Сергей Копытов.
Девушка изучала данные о растительности Верх-Иньвенского болота в современном геологическом периоде (голоцене), длящемся уже 12 тыс. лет. Для получения данных было проведено бурение торфяных отложений глубиной до 5,5 м и извлечение кернов — сохранившиеся в болотах части растений хранят информацию тысячелетиями.
Екатерина Новикова:
— Спорово-пыльцевой метод позволяет получить данные о составе окружающей объект исследования растительности в радиусе нескольких километров. Палеокарпологический метод основан на изучении семян, а также листьев, хвои и других частей растений, благодаря чему становится возможным реконструировать флору локально — непосредственно в месте бурения.
Характер растительности той или иной территории во многом определяется температурой воздуха и количеством осадков. Они влияют и на водный режим рек. Если реконструировать данные о температуре и осадков, то можно найти события-аналоги для настоящего и будущего, выявить закономерности и прогнозировать разные климатические явления. Полученные результаты исследования можно применить для повышения точности прогнозов, а также предупреждения и снижения негативного влияния таких глобальных процессов, как высокие половодья и паводки. Это особенно важно в условиях глобального изменения климата и, в частности, актуально для долины Иньвы, где жилые территории с 2001 года затапливало 11 раз.