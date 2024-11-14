Древние семена и листья растений помогают предсказать паводки и половодье в Прикамье

Характер растительности той или иной территории во многом определяется температурой воздуха и количеством осадков. Они влияют и на водный режим рек. Если реконструировать данные о температуре и осадков, то можно найти события-аналоги для настоящего и будущего, выявить закономерности и прогнозировать разные климатические явления. Полученные результаты исследования можно применить для повышения точности прогнозов, а также предупреждения и снижения негативного влияния таких глобальных процессов, как высокие половодья и паводки. Это особенно важно в условиях глобального изменения климата и, в частности, актуально для долины Иньвы, где жилые территории с 2001 года затапливало 11 раз.