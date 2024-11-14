ЕР: На реализацию народной программы в федбюджете заложен дополнительно 161 млрд

Posted 14 ноября, 19:51
Published 14 ноября, 19:51
Modified 14 ноября, 19:51
Updated 14 ноября, 19:51
Принятый федбюджет предусматривает дополнительное финансирование на социальную поддержку, поддержку молодежи и определенных категорий граждан, развитие регионов, агропромышленного комплекса, науки, инфраструктуры для спорта и детского отдыха.
Временно исполняющий обязанности секретаря генерального совета ЕР Владимир Якушев отметил, что дополнительные средства в размере 161 миллиарда рублей выделены на реализацию народной программы партии, сообщает mkset.ru.
Дополнительное финансирование заложено на комплексное развитие сельских территорий, проведение мероприятий по мелиорации и продолжение программы льготного лизинга. Отмечается, что поддержка регионов остается одним из приоритетов партии.
Для того чтобы выполнить поручение главы государства о доведении к 2030 году до нормативного состояния 85% федеральных трасс, дорог в крупных городах и до 60% региональных автотрасс, партия предложила заложить в бюджете на эти цели еще шестьдесят миллиардов рублей.
По инициативе «Единой России» в федбюджете заложены дополнительные пять миллиардов рублей на поддержку дальневосточных семей при выплате ипотечных кредитов, а также на организацию реабилитации инвалидов и поддержку участников СВО через фонд «Защитники Отечества». Также предусмотрены дополнительные средства для развития молодежного предпринимательства и молодежной политики в регионах.
Согласно поправкам партии на семь миллиардов рублей будет увеличено финансирование научных проектов и мероприятий по профориентации. В том числе планируется увеличить финансирование Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал». Такая поддержка предполагает, что более 1 миллиона студентов смогут получить сертификаты на приобретение профессионального оборудования, реализацию собственных проектов и решение других образовательных задач. Поддержка распространяется и на проекты, которыми руководят ведущие ученые, — на эти цели направят семь миллиардов рублей.
Продолжится развитие программы русского языка. Особое внимание будет уделяться подготовке предметников для преподавания в школах за границей и развитию славянских университетов.
В ближайшие три года партия планирует создать более 800 новых мест для отдыха и оздоровления детей. В некоторых летних лагерях проведут капитальный ремонт.
Финансирование статей бюджета, связанных с развитием спортивной инфраструктуры, также будет увеличено. В рамках этого направления запланированы оборудование более 1000 спортивных площадок и проведение капремонта спортивных объектов. Об этом сообщается на официальном сайте партии ER.RU.
Владимир Якушев подчеркнул, что федеральный бюджет предусматривает финансирование всех поручений президента России и положений народной программы партии.