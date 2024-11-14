ЕР: На реализацию народной программы в федбюджете заложен дополнительно 161 млрд

Согласно поправкам партии на семь миллиардов рублей будет увеличено финансирование научных проектов и мероприятий по профориентации. В том числе планируется увеличить финансирование Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал». Такая поддержка предполагает, что более 1 миллиона студентов смогут получить сертификаты на приобретение профессионального оборудования, реализацию собственных проектов и решение других образовательных задач. Поддержка распространяется и на проекты, которыми руководят ведущие ученые, — на эти цели направят семь миллиардов рублей.