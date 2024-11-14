Филиал «ПМУ» одержал победу в краевой спартакиаде Росхимпрофсоюза

Posted 14 ноября, 10:31
Published 14 ноября, 10:31
Modified 14 ноября, 10:34
Updated 14 ноября, 10:34
В спортивных состязаниях по 12 видам спорта в течение года принимали участие 11 команд, которые представляли ведущие организации химической отрасли Прикамья, среди которых филиалы «ПМУ» и «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ в Перми и Березниках, ПАО „Уралкалий“ в Соликамске и Березниках.
Спортсмены «ПМУ» заняли первые места в шести видах спорта: лыжных гонках, гиревом спорте, футболе, легкоатлетическом кроссе, волейболе и баскетболе. В соревнованиях по дартсу сотрудники предприятия стали бронзовыми призерами.
Серебряным призером спартакиады стала березниковская команда «Уралкалия». Бронзовая награда досталась спортсменам «Метафракс Кемикалс» из Губахи.
Алексей Клейн, председатель Пермской краевой организации Росхимпрофсоюза:
Высокие спортивные результаты сотрудников филиала «ПМУ» — это закономерный итог многолетней работы по развитию спорта и популяризации здорового образа жизни на предприятии. Мы видим хороший пример для многих компаний Пермского края, не только в химической отрасли. Дисциплина, нацеленность на результат — качества, позволяющие удерживать лидирующие позиции не только в спорте, но и на производстве.
«Уралхим» уделяет большое внимание развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни в регионах присутствия: выступает генеральным партнером масштабных спортивных мероприятий, поддерживает федерации по разным видам спорта, помогает своим сотрудникам достигать хороших спортивных результатов, проводя спартакиады между подразделениями предприятий. В филиале «ПМУ» ежегодно проходит заводская спартакиада по 16 видам спорта.