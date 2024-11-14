Филиал «ПМУ» одержал победу в краевой спартакиаде Росхимпрофсоюза

В спортивных состязаниях по 12 видам спорта в течение года принимали участие 11 команд, которые представляли ведущие организации химической отрасли Прикамья, среди которых филиалы «ПМУ» и «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ в Перми и Березниках, ПАО „Уралкалий“ в Соликамске и Березниках.