МЧС вновь предупреждает жителей Прикамья о гололеде в некоторых районах

Особенно бдительными следует быть водителям — им рекомендуется соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, а также обращать внимание на состояние дорожного покрытия и ехать, исходя из этого параметра. Пешеходам необходимо соблюдать осторожность при передвижении пешком и переходе проезжей части. О происшествиях незамедлительно сообщайте по номерам телефона экстренных служб: 01, 101 или 112.