МЧС вновь предупреждает жителей Прикамья о гололеде в некоторых районах

Posted 14 ноября, 12:41
Published 14 ноября, 12:41
Modified 14 ноября, 12:43
Updated 14 ноября, 12:43
В отдельных территориях Пермского края завтра, 15 ноября, ожидается гололед. Неутешительный прогноз публикует пресс-служба МЧС Прикамья со ссылкой на Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Особенно бдительными следует быть водителям — им рекомендуется соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, а также обращать внимание на состояние дорожного покрытия и ехать, исходя из этого параметра. Пешеходам необходимо соблюдать осторожность при передвижении пешком и переходе проезжей части. О происшествиях незамедлительно сообщайте по номерам телефона экстренных служб: 01, 101 или 112.
Ранее в ГИС-центре ПГНИУ рассказали, что жителей региона ждут обильные снегопады. А одна из студенток провела исследование, которое показало, что семена и листья древних растений могут предсказывать опасные явления, такие как паводки.