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Posted 14 ноября, 03:33

Published 14 ноября, 03:33

Modified 14 ноября, 03:35

Updated 14 ноября, 03:35

На этих выходных в Пермском крае пройдут обильные снегопады

На этих выходных в Пермском крае пройдут обильные снегопады

14 ноября 2024, 03:33
Фото: 1MI.
Сюжет
ПГНИУ
Есть вероятность увидеть на метеостанции в Губахе отметку 50 см снега.

С четверга до утра воскресенья на севере и востоке Пермского края ожидаются сильные снегопады. Прирост снежного покрова на этой территории составит 25-35 мм, на остальной — всего 5-15 мм, сообщили специалисты ГИС-центра ПГНИУ. Температурный фон в этот период составит -2˚ до +1˚, на востоке до -4˚.

По словам метеорологов, 16 ноября и в ночь на 17 ноября снегопады пройдут по всему региону, на востоке края они будут особенно сильными. На метеостанции в Губахе есть вероятность увидеть отметку 50 см снега.

В течение ноября в Губахе выпало 113 мм осадков (почти 150% месячной нормы), в Чердыни 88 мм (122% месячной нормы), в Бисере 70 мм (104% от месячной нормы), сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

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#ПГНИУ#Пермский край#Погода#Снегопады#Губаха#Осадки#Метеостанция#Метеорология
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