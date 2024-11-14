На этих выходных в Пермском крае пройдут обильные снегопады

С четверга до утра воскресенья на севере и востоке Пермского края ожидаются сильные снегопады. Прирост снежного покрова на этой территории составит 25-35 мм, на остальной — всего 5-15 мм, сообщили специалисты ГИС-центра ПГНИУ. Температурный фон в этот период составит -2˚ до +1˚, на востоке до -4˚.