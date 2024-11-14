На этих выходных в Пермском крае пройдут обильные снегопады

Posted 14 ноября, 03:33
Published 14 ноября, 03:33
Modified 14 ноября, 03:35
Updated 14 ноября, 03:35
С четверга до утра воскресенья на севере и востоке Пермского края ожидаются сильные снегопады. Прирост снежного покрова на этой территории составит 25-35 мм, на остальной — всего 5-15 мм, сообщили специалисты ГИС-центра ПГНИУ. Температурный фон в этот период составит -2˚ до +1˚, на востоке до -4˚.
По словам метеорологов, 16 ноября и в ночь на 17 ноября снегопады пройдут по всему региону, на востоке края они будут особенно сильными. На метеостанции в Губахе есть вероятность увидеть отметку 50 см снега.
В течение ноября в Губахе выпало 113 мм осадков (почти 150% месячной нормы), в Чердыни 88 мм (122% месячной нормы), в Бисере 70 мм (104% от месячной нормы), сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.