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Posted 14 ноября, 14:03

Published 14 ноября, 14:03

Modified 14 ноября, 14:04

Updated 14 ноября, 14:04

Марат Гельман внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга

Один из идеологов «пермской культурной революции» признан террористом

14 ноября 2024, 14:03
Фото: properm.ru.

Марат Гельман внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга

Сюжет
Военная операция на Украине
Марат Гельман с 2014 года не проживает в России.

Галерист, один из идеологов пермской культурной революции начала 10-х, Марат Гельман (признан в России иностранным агентом) внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Гельман был признан иноагентом в декабре 2021 года. В декабре 2022 года объявлен в розыск МВД.

Галерист с 2014 года живет в Черногории. Он покинул Россию по политическим причинам на фоне конфликта на Донбассе.

В Перми Марат Гельман жил и работал во время пермской культурной революции.

#Военная операция на Украине#Терроризм#Сво#Гельман#Марат гельман
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