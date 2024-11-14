Один из идеологов «пермской культурной революции» признан террористом

Posted 14 ноября, 14:03
Published 14 ноября, 14:03
Modified 14 ноября, 14:04
Updated 14 ноября, 14:04
Галерист, один из идеологов пермской культурной революции начала 10-х, Марат Гельман (признан в России иностранным агентом) внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
Гельман был признан иноагентом в декабре 2021 года. В декабре 2022 года объявлен в розыск МВД.
Галерист с 2014 года живет в Черногории. Он покинул Россию по политическим причинам на фоне конфликта на Донбассе.
В Перми Марат Гельман жил и работал во время пермской культурной революции.