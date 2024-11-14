ООО «БАС»: В некоторых сферах беспилотники могут занять серьезные позиции

Posted 14 ноября, 09:13
Published 14 ноября, 09:13
Modified 14 ноября, 12:17
Updated 14 ноября, 12:17
Он заявлял, что стоимость использования беспилотников выше в 43 раза по сравнению с авиационными чартерами и в 152 раза — по сравнению с регулярными пилотируемыми рейсами.
«Новые известия» призывают обратиться к фактам. На Сахалине при участии Минвостокразвития РФ и Центра медицины катастроф Минздрава России были организованы испытания по доставке медпрепаратов с помощью промышленного беспилотного судна. Оказалось, что груз из села Чапланово в Невельск (между ними расстояние в 45 километров) воздушным путем был доставлен, невзирая на экстремальные погодные условия — при сильном снегопаде, видимости до 100 м и порывистом ветре. В реальной ситуации это может быть вопрос жизни и смерти, так как при таких метеоусловиях автодороги обычно перекрываются.
Российские нефтяники также активно пользуются дронами для мониторинга инфраструктуры и доставки срочных грузов, масса которых не превышает 100 кг. Беспилотники позволяют компаниям сокращать расходы на пилотируемые вертолеты и не допускать простоя буровой вышки, оцениваемого в десятки миллионов рублей в день.
Эксперты подсчитали, что доставлять грузы с помощью логистических дронов в три-четыре раза дешевле по сравнению с доставкой на вертолете Ми-8. Например, стоимость доставки груза из Тазовского в Мессояху (Ямало-Ненецкий автономный округ) на вертолете будет стоить 450 тысяч рублей, а с помощью беспилотника — 124 тысячи рублей. Расстояние между поселками — 143 километра.
В октябре были организованы полеты беспилотников «предпоследней мили» для доставки грузов. Тест проводился в Самарской и Нижегородской областях. Стоит отметить, что ООО «БАС» является первой в стране компанией, которая подтвердила возможность выполнения доставки грузов с помощью беспилотников в пределах города.
Использование дронов в аэрологистике позволит разгрузить транспортную инфраструктуру и, как следствие, улучшить экологическую ситуацию.
БАС могут занять ключевые позиции в ряде экономических отраслей России и других стран, что еще раз подтверждает тезис ООО «БАС» о необходимости проведения работы с заказчиками и использовании маркетплейсов услуг беспилотников.