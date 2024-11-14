properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 ноября, 09:13

Published 14 ноября, 09:13

Modified 14 ноября, 12:17

Updated 14 ноября, 12:17

ООО «БАС»: В некоторых сферах беспилотники могут занять серьезные позиции

ООО «БАС»: В некоторых сферах беспилотники могут занять серьезные позиции

14 ноября 2024, 09:13
Фото: пресс-служба ООО «БАС».
Представители компании «БАС» выразили несогласие с мнением, которое ранее высказывал руководитель дирекции управления транспортом АО «Почта России» Георгий Баутин на различных площадках и в СМИ.

Он заявлял, что стоимость использования беспилотников выше в 43 раза по сравнению с авиационными чартерами и в 152 раза — по сравнению с регулярными пилотируемыми рейсами.

«Новые известия» призывают обратиться к фактам. На Сахалине при участии Минвостокразвития РФ и Центра медицины катастроф Минздрава России были организованы испытания по доставке медпрепаратов с помощью промышленного беспилотного судна. Оказалось, что груз из села Чапланово в Невельск (между ними расстояние в 45 километров) воздушным путем был доставлен, невзирая на экстремальные погодные условия — при сильном снегопаде, видимости до 100 м и порывистом ветре. В реальной ситуации это может быть вопрос жизни и смерти, так как при таких метеоусловиях автодороги обычно перекрываются.

Российские нефтяники также активно пользуются дронами для мониторинга инфраструктуры и доставки срочных грузов, масса которых не превышает 100 кг. Беспилотники позволяют компаниям сокращать расходы на пилотируемые вертолеты и не допускать простоя буровой вышки, оцениваемого в десятки миллионов рублей в день.

Эксперты подсчитали, что доставлять грузы с помощью логистических дронов в три-четыре раза дешевле по сравнению с доставкой на вертолете Ми-8. Например, стоимость доставки груза из Тазовского в Мессояху (Ямало-Ненецкий автономный округ) на вертолете будет стоить 450 тысяч рублей, а с помощью беспилотника — 124 тысячи рублей. Расстояние между поселками — 143 километра.

В октябре были организованы полеты беспилотников «предпоследней мили» для доставки грузов. Тест проводился в Самарской и Нижегородской областях. Стоит отметить, что ООО «БАС» является первой в стране компанией, которая подтвердила возможность выполнения доставки грузов с помощью беспилотников в пределах города.

Использование дронов в аэрологистике позволит разгрузить транспортную инфраструктуру и, как следствие, улучшить экологическую ситуацию.

БАС могут занять ключевые позиции в ряде экономических отраслей России и других стран, что еще раз подтверждает тезис ООО «БАС» о необходимости проведения работы с заказчиками и использовании маркетплейсов услуг беспилотников.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика