ООО «БАС»: В некоторых сферах беспилотники могут занять серьезные позиции

«Новые известия» призывают обратиться к фактам. На Сахалине при участии Минвостокразвития РФ и Центра медицины катастроф Минздрава России были организованы испытания по доставке медпрепаратов с помощью промышленного беспилотного судна. Оказалось, что груз из села Чапланово в Невельск (между ними расстояние в 45 километров) воздушным путем был доставлен, невзирая на экстремальные погодные условия — при сильном снегопаде, видимости до 100 м и порывистом ветре. В реальной ситуации это может быть вопрос жизни и смерти, так как при таких метеоусловиях автодороги обычно перекрываются.