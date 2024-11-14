«Осенний максимум» в билайне: собери свой комплект и получи новый смартфон с выгодой

Posted 14 ноября, 06:55
Published 14 ноября, 06:55
Modified 14 ноября, 06:58
Updated 14 ноября, 06:58
Оператор билайн запускает акцию «Осенний максимум» . Популярные модели брендов realme, Infinix, Samsung, Apple, Huawei, HONOR, TECNO стали доступны для покупки в интернет-магазине и офисах продаж оператора в комплекте с аксессуарами и бонусными рублями, которые можно потратить на услуги связи. Это отличная возможность обзавестись современным смартфоном или сделать приятный подарок близким и получить выгоду до 30 тыс. рублей от розничной цены в зависимости от модели.
Особое внимание заслуживает realme 12 256 ГБ. Производитель продолжает радовать пользователей роскошным дизайном серии, вдохновлённой премиальными часами, и не менее изысканными цветами — «Голубой рассвет» и «Зелёный малахит». В смартфоне установлен AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Экран имеет высокую пиковую яркость, широкий цветовой охват и высокое разрешение Full HD+. В камере предусмотрены две системы стабилизации изображения — оптическая и цифровая. Можно рассчитывать на чёткие кадры не только днем, но и ночью.
realme 12 обладает большим объемом памяти для своего ценового сегмента — у него 256 гигабайтов. Для современного пользователя этого вполне достаточно, чтобы хранить большое количество фото и видео в смартфоне в высоком разрешении. А заряжается новенький смартфон полностью не более чем за час, после чего его можно использовать длительное время.
Как принять участие в акции, рассмотрим на примере с realme 12 256 ГБ:
Если решили совершить покупку в офисе-обслуживания, то в качестве дополнительного товара доступен широкий список из различных позиций. Это не только зарядки, но и защитные стекла, колонки, беспроводные наушники и другое. Подробнее в правилах акции. Для удобства клиентов билайна предусмотрена возможность кредита или рассрочки.
Предложение действует до 27 ноября 2024 года.
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