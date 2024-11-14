«Осенний максимум» в билайне: собери свой комплект и получи новый смартфон с выгодой

realme 12 обладает большим объемом памяти для своего ценового сегмента — у него 256 гигабайтов. Для современного пользователя этого вполне достаточно, чтобы хранить большое количество фото и видео в смартфоне в высоком разрешении. А заряжается новенький смартфон полностью не более чем за час, после чего его можно использовать длительное время.