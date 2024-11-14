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Posted 14 ноября, 17:34

Published 14 ноября, 17:34

Modified 14 ноября, 17:36

Updated 14 ноября, 17:36

Парма уступила «Автодору» в Перми 71:76

«Парма» уступила в домашнем матче гостям из Саратова

14 ноября 2024, 17:34
Фото: БК АВТОДОР.

Парма уступила «Автодору» в Перми 71:76

Сюжет
Парма
Финальный счет матча 71:76 в пользу «Автодора».

БК «Парма» уступает саратовскому «Автодору» на своем паркете 71:76 (19:14, 17:23, 14:20, 21:19).

Лучшим в составе пермяков с 26 очками стал Гарретт Нэвелс. Станислав Ильницкий набрал 14 очков, Хэмм Ройс — 12.

Подопечные Евгения Пашутина опустились на восьмое место в турнирной таблице.

Следующий матч 17 ноября «Парма» также проведет в УДС «Молот» и будет принимать «Зенит» из Санкт-Петербурга. Начало встречи в 17:00.

На днях форварда пермского БК «Парма» Льва Свинина включили в окончательный состав национальной сборной России по баскетболу.

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#Спорт#Пермь#Хоккей#Парма
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