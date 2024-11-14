«Парма» уступила в домашнем матче гостям из Саратова

Posted 14 ноября, 17:34
Published 14 ноября, 17:34
Modified 14 ноября, 17:36
Updated 14 ноября, 17:36
БК «Парма» уступает саратовскому «Автодору» на своем паркете 71:76 (19:14, 17:23, 14:20, 21:19).
Лучшим в составе пермяков с 26 очками стал Гарретт Нэвелс. Станислав Ильницкий набрал 14 очков, Хэмм Ройс — 12.
Подопечные Евгения Пашутина опустились на восьмое место в турнирной таблице.
Следующий матч 17 ноября «Парма» также проведет в УДС «Молот» и будет принимать «Зенит» из Санкт-Петербурга. Начало встречи в 17:00.
На днях форварда пермского БК «Парма» Льва Свинина включили в окончательный состав национальной сборной России по баскетболу.