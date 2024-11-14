Пассажирский транспорт обновлен по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

Posted 14 ноября, 07:54
Published 14 ноября, 07:54
Modified 14 ноября, 07:56
Updated 14 ноября, 07:56
За последние четыре года благодаря федеральным программам и внебюджетным средствам было обновлено 1221 транспортное средство. В 2020–2022 годах Пермский край в рамках национального проекта получил 143 современных транспортных средства. Это позволило обеспечить бесперебойное обслуживание на популярных маршрутах и улучшить условия для пассажиров. На сегодняшний день на муниципальных и межмуниципальных маршрутах каждый день работает более 1900 транспортных средств, среди которых автобусы, электробусы, трамваи и троллейбусы.
В прошлом году Пермский край принял участие в программе обновления автобусов за счет специальных казначейских кредитов. Это позволило приобрести 99 единиц техники на общую сумму 899 миллионов рублей для 16 муниципальных образований региона.
В Перми также развивается электротранспорт. Программа комплексной модернизации позволила городу получить 44 новых трамвайных вагона и 16 современных электробусов. Электробусы являются низкопольными и имеют всё необходимое оборудование: стационарные валидаторы, видеопанели, 11 видеокамер, аппарель, сеть Wi-Fi, информационное табло в салоне и система информирования пассажиров. Этот экологически чистый вид транспорта уже работает на территории города и делает общественные перевозки пассажиров комфортнее и безопаснее для окружающей среды.
Внедрение современных решений в перевозку пассажиров является важным шагом на пути к улучшению транспортной инфраструктуры Пермского края, что полностью соответствует целям нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и обеспечивает удобство, доступность и безопасность передвижения для жителей края.