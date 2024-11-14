Пассажирский транспорт обновлен по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

За последние четыре года благодаря федеральным программам и внебюджетным средствам было обновлено 1221 транспортное средство. В 2020–2022 годах Пермский край в рамках национального проекта получил 143 современных транспортных средства. Это позволило обеспечить бесперебойное обслуживание на популярных маршрутах и улучшить условия для пассажиров. На сегодняшний день на муниципальных и межмуниципальных маршрутах каждый день работает более 1900 транспортных средств, среди которых автобусы, электробусы, трамваи и троллейбусы.