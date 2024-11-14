Пермские школьники побывали в Нижнем Новгороде благодаря нацпроекту «Культура»

Инесса Исмагилова тоже осталась в восторге: «Вся поездка оставила у меня незабываемые эмоции. Больше всего мне понравилась канатная дорога, она захватывала дух, когда мы проезжали над Волгой и видели почти весь город. Также за всю поездку я запомнила усадьбу Рукавишникова, она была построена купцом первой гильдии С. М. Рукавишниковым в 1877 году на живописной Верхне-Волжской набережной. Мне понравился дом военного губернатора, в течение 1841–1917 годов здание являлось официальной резиденцией нижегородских губернаторов. Сейчас здесь размещается экспозиция Нижегородского государственного художественного музея. Я бы обязательно съездила ещё раз!»