Пермские школьники побывали в Нижнем Новгороде благодаря нацпроекту «Культура»

Posted 14 ноября, 06:33
Published 14 ноября, 06:33
Modified 14 ноября, 06:35
Updated 14 ноября, 06:35
Такие экскурсионные поездки по России становятся возможными благодаря национальному проекту «Культура». Это прекрасная возможность показать ребятам культурное наследие нашей страны, приобщить талантливых детей к истории нашей Родины.
Министерство культуры России реализует такие культурно-просветительские программы для школьников ежегодно.
Маршрут «Нижегородские дороги императорской семьи» включает посещение Верхневолжской набережной и Александровского сада. Экскурсии в Усадьбу Рукавишниковых и государственный художественный музей. Наши ребята побывали в Печерском Вознесенском монастыре и Нижегородском Театре Драмы.
Нижний Новгород — один из крупнейших культурных центров Российской Федерации. В городе более 600 уникальных исторических, архитектурных и культурных памятников, в том числе Нижегородский кремль. В 2024 году Нижний Новгород получил статус «Культурной столицы России» по итогам первого федерального конкурса.
Нижний Новгород и Пермь объединяют крепкие культурные связи. Например, в 2023 году в Манеже Нижегородского государственного художественного музея проходила выставка «Пермские боги», посвящённая феномену пермской деревянной храмовой скульптуры. Экспозиция была подготовлена Пермской государственной художественной галереей и Нижегородским государственным художественным музеем. А в честь 300-летия Перми Нижний Новгород подарил городу Шуховскую башню. Арт-объект высотой 25 метров установили на въезде в Пермь.
Нижний Новгород и Пермь всегда связывало тесное партнерство, а эта поездка поможет ребятам лучше узнать историю и культуру нашей станы и соседнего региона.
«Мне очень понравилась наша поездка. Все объекты удивительные, но больше всего мне понравилась усадьба Рукавишниковых. Ее интерьер доводит до мурашек, настолько он красивый. Особенно мне понравился бальный зал. Поездка на канатной дороге была тоже очень увлекательной. Я бы с радостью съездила в Нижний Новгород еще раз, это очень красивый город, который имеет свою удивительную историю», — поделилась впечатлениями Алиса Бушуева из Куеды.
Инесса Исмагилова тоже осталась в восторге: «Вся поездка оставила у меня незабываемые эмоции. Больше всего мне понравилась канатная дорога, она захватывала дух, когда мы проезжали над Волгой и видели почти весь город. Также за всю поездку я запомнила усадьбу Рукавишникова, она была построена купцом первой гильдии С. М. Рукавишниковым в 1877 году на живописной Верхне-Волжской набережной. Мне понравился дом военного губернатора, в течение 1841–1917 годов здание являлось официальной резиденцией нижегородских губернаторов. Сейчас здесь размещается экспозиция Нижегородского государственного художественного музея. Я бы обязательно съездила ещё раз!»
«Круто, интересно, познавательно! Это было незабываемое путешествие! Этот город останется в сердечке», — эмоциональные теплые отзывы талантливых ребят о поездке.