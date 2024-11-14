Минобр Прикамья не будет назначать директоров пермских школ

Однако, в мае 2024 года Четвертый апелляционный суд данное решение отменил, указав, что «оспариваемый в части нормативный правовой акт противоречит целям и духу изменений в законодательство, воле федерального законодателя, устанавливает неоправданный параллелизм в осуществлении деятельности органов местного самоуправления и органов государственной власти субъекта Российской Федерации, не устраняет проблемы разбалансировки в осуществлении деятельности органов местного самоуправления и органов власти субъекта РФ, поскольку предполагает необходимость реализации решения органа субъекта РФ посредством принятия решения органом местного самоуправления, что противоречит целям эффективного решения вопросов местного значения».