Минобр Прикамья не будет назначать директоров пермских школ

Posted 14 ноября, 08:37
Published 14 ноября, 08:37
Modified 14 ноября, 09:20
Updated 14 ноября, 09:20
Начальник государственно-правового управления Законодательного собрания Пермского края Оксана Ходорова предложила депутатам ЗС рассмотреть и принять в первом чтении законопроект об отмене назначения директоров пермских школ региональным министерством образования. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».
По словам Ходоровой, это решение связано с определением Четвертого апелляционного суда (Нижний Новгород), признавшего спорную норму недействующей по иску прокуратуры Пермского края.
Издание цитирует юриста, которая заявила депутатам, что обжалование этого решения в кассационном порядке в Челябинском суде не принесло результатов. Сейчас готовится кассационная жалоба в Верховный суд. Определение апелляционной инстанции вступит в силу в декабре, и краевые власти обязаны его исполнить.
«Так как готовится жалоба в Верховный суд, предлагается рассмотреть проект в первом чтении, а далее ориентироваться на результаты», — пояснила Оксана Ходорова на заседании комитета по развитию инфраструктуры. Члены комитета это предложение поддержали. Проект планируется рассмотреть на ноябрьском пленарном заседании заксобрания.
Законопроект «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления Пермского городского округа и органами государственной власти Пермского края» был внесен правительством и принят заксобранием в сентябре 2023 года. В том числе этот закон передавал полномочия городского департамента образования по назначению, увольнению и аттестации директоров школ в Перми министерству образования Пермского края.
Суд признал незаконной передачу полномочий на уровень региона.
Жалоба властей Прикамья на решение Четвертого апелляционного суда о незаконности передачи полномочий по назначению директоров школ с муниципального на региональный уровень 18 сентября была принята к рассмотрению. Пермский краевой суд передал ее в кассационную инстанцию в Челябинск.
Речь идет об административном иске прокуратуры о признании недействующим пункта 1 статьи 1 Закона Пермского края от 29 сентября 2023 года № 230-ПК «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления Пермского городского округа и органами государственной власти Пермского края». Ведомство оспорило подписанный главой региона закон, которым за Минобранауки Пермского края закрепляются полномочия учредителя муниципальных общеобразовательных организаций в части назначения, увольнения и обязательной аттестации директоров школ.
Прокуратура с таким положением не согласилась, указав, что такого перераспределения полномочий законы «О местном самоуправлении», «Об образовании», а также Трудовой Кодекс РФ не предусматривают. Пермский краевой суд в свою очередь не усмотрел прямых запретов на подобное перераспределение полномочий между региональной и муниципальной властью и требования прокуратуры отклонил.
Однако, в мае 2024 года Четвертый апелляционный суд данное решение отменил, указав, что «оспариваемый в части нормативный правовой акт противоречит целям и духу изменений в законодательство, воле федерального законодателя, устанавливает неоправданный параллелизм в осуществлении деятельности органов местного самоуправления и органов государственной власти субъекта Российской Федерации, не устраняет проблемы разбалансировки в осуществлении деятельности органов местного самоуправления и органов власти субъекта РФ, поскольку предполагает необходимость реализации решения органа субъекта РФ посредством принятия решения органом местного самоуправления, что противоречит целям эффективного решения вопросов местного значения».
Кроме этого, суд в Нижнем Новгороде указал: двоякость принятого регионального закона усиливается тем, что функции по назначению и увольнению директоров учреждений дошкольного и дополнительного образования осталось в ведении местного самоуправления.
По информации журналиста Properm.ru, несмотря на то, что вторая инстанция признала перераспределение полномочий по назначению и увольнение директоров школ незаконным, в образовании региона сохраняется двоякая ситуация. На данный момент, по словам собеседника, документы, связанные с увольнением или аттестацией директоров школ выпускаются как Минобнауки, так и департаментом образования Перми.
Летом 2024 года на фоне разбирательств между прокуратурой и властями в надзорный орган поступило обращение от сотрудников школ о несогласии с происходящим в образовании. Документ есть в распоряжении редакции.