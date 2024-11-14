Пермячки возмутились условиями получения награды «Отцовская доблесть»

«Прекрасное» отражение мнения общества… Из той же серии: когда ребенка забирает папа из садика, и воспитатель говорит: «Передайте, пожалуйста, маме, что на этой неделе конкурс поделок…» То есть сразу — это ответственность мамы, а папа как бы ни при чем, — поддерживают в комментариях Анну Зуеву пермячки. — Если на собрание пришел отец — все это воспринимают, как подвиг».