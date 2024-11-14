Пермячки возмутились условиями получения награды «Отцовская доблесть»

Posted 14 ноября, 10:05
Published 14 ноября, 10:05
Modified 14 ноября, 10:41
Updated 14 ноября, 10:41
«Чтобы женщине получить какую-то награду за материнство, ей нужно родить минимум 10 детей и воспитать их. А, получается, мужчине, чтобы получить награду за отцовство, нужно просто быть отцом, вести здоровый образ жизни и заниматься общественной деятельностью. При этом из предложенных критериев, он может даже не состоять в браке зарегистрированном», — написала на своей странице в социальной сети общественный деятель Анна Зуева.
Общественная палата Пермского края предложила установить награду «Отцовская доблесть». Среди небольшого числа критериев, по которым мужчину могут представить к награде:
«Классные критерии, да? — комментирует Анна Зуева. — Я уж молчу, что у нас никто не награждает матерей-одиночек, которые в одного воспитывают по несколько детей». В Пермском крае в 30 процентах семей дети воспитываются одной мамой.
«Как-то все это несправедливо, не находите? Ну, или награждали бы тогда отцов-одиночек, а не просто отцов», — рассуждает Анна Зуева.
«Прекрасное» отражение мнения общества… Из той же серии: когда ребенка забирает папа из садика, и воспитатель говорит: «Передайте, пожалуйста, маме, что на этой неделе конкурс поделок…» То есть сразу — это ответственность мамы, а папа как бы ни при чем, — поддерживают в комментариях Анну Зуеву пермячки. — Если на собрание пришел отец — все это воспринимают, как подвиг».
Для того, чтобы женщине получить награду за материнство, надо иметь минимум 10 живых детей, из них никто не должен состоять на учете в КДН, женщина должна состоять в зарегистрированном браке, нужны характеристики с места работы, акт обследования жилищных условий, грамоты матери и грамоты (дипломы, медали) детей за разные творческие и спортивные достижения, успехи в учебе и многое другое.
По данным Properm.ru, критерии не окончательные, еще обсуждаются.