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Posted 14 ноября, 10:05

Published 14 ноября, 10:05

Modified 14 ноября, 10:41

Updated 14 ноября, 10:41

Пермячки возмутились условиями получения награды «Отцовская доблесть»

Пермячки возмутились условиями получения награды «Отцовская доблесть»

14 ноября 2024, 10:05
Фото: Изображение Midjourney.
Жительницы Перми сочли, что условия для получения такой награды слишком легкие, и мужчинам будет гораздо проще получить награду за отцовство, чем женщине за материнство.

«Чтобы женщине получить какую-то награду за материнство, ей нужно родить минимум 10 детей и воспитать их. А, получается, мужчине, чтобы получить награду за отцовство, нужно просто быть отцом, вести здоровый образ жизни и заниматься общественной деятельностью. При этом из предложенных критериев, он может даже не состоять в браке зарегистрированном», — написала на своей странице в социальной сети общественный деятель Анна Зуева.

Общественная палата Пермского края предложила установить награду «Отцовская доблесть». Среди небольшого числа критериев, по которым мужчину могут представить к награде:

  • он не имеет судимости, является гражданином РФ, проживает на территории Прикамья не менее 5 лет;
  • он не лишен родительских прав и не ограничен в них, он достойно воспитывает детей и не замечен в плохих поступках, как и его наследники;
  • он прививает детям семейные ценности, у него есть заслуги в какой-либо деятельности.

«Классные критерии, да? — комментирует Анна Зуева. — Я уж молчу, что у нас никто не награждает матерей-одиночек, которые в одного воспитывают по несколько детей». В Пермском крае в 30 процентах семей дети воспитываются одной мамой.

«Как-то все это несправедливо, не находите? Ну, или награждали бы тогда отцов-одиночек, а не просто отцов», — рассуждает Анна Зуева.

«Прекрасное» отражение мнения общества… Из той же серии: когда ребенка забирает папа из садика, и воспитатель говорит: «Передайте, пожалуйста, маме, что на этой неделе конкурс поделок…» То есть сразу — это ответственность мамы, а папа как бы ни при чем, — поддерживают в комментариях Анну Зуеву пермячки. — Если на собрание пришел отец — все это воспринимают, как подвиг».

Для того, чтобы женщине получить награду за материнство, надо иметь минимум 10 живых детей, из них никто не должен состоять на учете в КДН, женщина должна состоять в зарегистрированном браке, нужны характеристики с места работы, акт обследования жилищных условий, грамоты матери и грамоты (дипломы, медали) детей за разные творческие и спортивные достижения, успехи в учебе и многое другое.

По данным Properm.ru, критерии не окончательные, еще обсуждаются.

#Общественная палата#Мать-героиня#Отцовская доблесть#Награда за отцовство#Награда за материнство
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