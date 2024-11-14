Пермяки все активнее меняют свои личные данные

За октябрь в городе родилось 919 малышей. Это 480 мальчиков и 439 девочек. Было зарегистрировано восемь двоен. В Дзержинском и Свердловском районах города Перми зарегистрировано по три двойни, в Индустриальном и Мотовилихинском — по одной. В октябре 2024 года в краевой столице заключили брак 606 пар.