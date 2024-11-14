Пермяки все активнее меняют свои личные данные

Posted 14 ноября, 09:03
Published 14 ноября, 09:03
Modified 14 ноября, 09:04
Updated 14 ноября, 09:04
В Перми в октябре родилось 480 мальчиков и 439 девочек. Брак зарегистрировали 606 пар, сообщают в управлении ЗАГС администрации Перми.
За октябрь в городе родилось 919 малышей. Это 480 мальчиков и 439 девочек. Было зарегистрировано восемь двоен. В Дзержинском и Свердловском районах города Перми зарегистрировано по три двойни, в Индустриальном и Мотовилихинском — по одной. В октябре 2024 года в краевой столице заключили брак 606 пар.
В октябре на 14,8% увеличилась активность жителей в вопросах изменения своих личных данных — фамилии, имени и отчества. Составлено 169 записей актов о перемене имени. За аналогичный период 2023 года было зарегистрировано 144 таких записи.
Ранее стало известно, что за 10 месяцев в Перми скончались 11 тыс. 567 человек (+5% к аналогичному периоду прошлого года), а в Прикамье — 29 тыс. 52 человека (+6%).