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Posted 14 ноября, 09:03

Published 14 ноября, 09:03

Modified 14 ноября, 09:04

Updated 14 ноября, 09:04

В Перми в октябре родилось 919 малышей: 480 мальчиков и 439 девочек

Пермяки все активнее меняют свои личные данные

14 ноября 2024, 09:03
Фото: properm.ru.

В Перми в октябре родилось 919 малышей: 480 мальчиков и 439 девочек

Сюжет
Демография
В Перми в октябре родилось более 900 малышей, а брак заключили более 600 пар пермяков.

В Перми в октябре родилось 480 мальчиков и 439 девочек. Брак зарегистрировали 606 пар, сообщают в управлении ЗАГС администрации Перми.

За октябрь в городе родилось 919 малышей. Это 480 мальчиков и 439 девочек. Было зарегистрировано восемь двоен. В Дзержинском и Свердловском районах города Перми зарегистрировано по три двойни, в Индустриальном и Мотовилихинском — по одной. В октябре 2024 года в краевой столице заключили брак 606 пар.

В октябре на 14,8% увеличилась активность жителей в вопросах изменения своих личных данных — фамилии, имени и отчества. Составлено 169 записей актов о перемене имени. За аналогичный период 2023 года было зарегистрировано 144 таких записи.

Ранее стало известно, что за 10 месяцев в Перми скончались 11 тыс. 567 человек (+5% к аналогичному периоду прошлого года), а в Прикамье — 29 тыс. 52 человека (+6%).

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#Общество#Пермь#Демография#Демографическая политика#Демографическая ситуация
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