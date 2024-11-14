Первый этап строительства третьего моста через Каму хотят завершить в 2025 году

Posted 14 ноября, 04:18
Published 14 ноября, 04:18
Modified 14 ноября, 04:20
Updated 14 ноября, 04:20
Власти Пермского края рассчитывают завершить первый этап строительства третьего моста через Каму в следующем году. Об этом на заседании правительства Прикамья сообщил региональный министр транспорта Сергей Вешняков, первым обратил внимание «Новый компаньон».
«Стартовало строительство первого этапа третьего моста через реку Каму. В рамках первого этапа подрядной организацией будет выполнено расширение участка кругового движения с целью увязки с вновь построенными объектами», — рассказал во время доклада глава краевого Минтранса. Сейчас рабочие заняты подготовительными работами — проводят переустройство существующих инженерных коммуникаций. Само строительство моста стартует в 2025 году, работами занимается уфимское АО «Уралмостострой».
В сентябре этого года стало известно, что оценочная стоимость третьего моста через Каму выросла на 12 млрд рублей и составляет 77,5 млрд рублей. Такие данные отражены в проекте Адресной инвестиционной программы Пермского края. Третий мост будет четырехполосным, с тротуарами и велодорожками. Инженерное сооружение длиной 899 м соединит ул. Окулова и Борцов Революции.