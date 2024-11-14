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Posted 14 ноября, 04:18

Published 14 ноября, 04:18

Modified 14 ноября, 04:20

Updated 14 ноября, 04:20

В 2025 году в Перми завершат первый этап строительства нового моста через Каму

Первый этап строительства третьего моста через Каму хотят завершить в 2025 году

14 ноября 2024, 04:18
Фото: проект третьего моста через Каму / министерство транспорта Пермского края.

В 2025 году в Перми завершат первый этап строительства нового моста через Каму

Сюжет
Третий мост
Подрядчик начал выполнять подготовительные работы.

Власти Пермского края рассчитывают завершить первый этап строительства третьего моста через Каму в следующем году. Об этом на заседании правительства Прикамья сообщил региональный министр транспорта Сергей Вешняков, первым обратил внимание «Новый компаньон».

«Стартовало строительство первого этапа третьего моста через реку Каму. В рамках первого этапа подрядной организацией будет выполнено расширение участка кругового движения с целью увязки с вновь построенными объектами», — рассказал во время доклада глава краевого Минтранса. Сейчас рабочие заняты подготовительными работами — проводят переустройство существующих инженерных коммуникаций. Само строительство моста стартует в 2025 году, работами занимается уфимское АО «Уралмостострой».

В сентябре этого года стало известно, что оценочная стоимость третьего моста через Каму выросла на 12 млрд рублей и составляет 77,5 млрд рублей. Такие данные отражены в проекте Адресной инвестиционной программы Пермского края. Третий мост будет четырехполосным, с тротуарами и велодорожками. Инженерное сооружение длиной 899 м соединит ул. Окулова и Борцов Революции.

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#Общество#Пермь#Минтранс#Кама#Третий мост#Третий мост через каму
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