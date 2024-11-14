Первый этап строительства третьего моста через Каму хотят завершить в 2025 году

В сентябре этого года стало известно, что оценочная стоимость третьего моста через Каму выросла на 12 млрд рублей и составляет 77,5 млрд рублей. Такие данные отражены в проекте Адресной инвестиционной программы Пермского края. Третий мост будет четырехполосным, с тротуарами и велодорожками. Инженерное сооружение длиной 899 м соединит ул. Окулова и Борцов Революции.