Подрядчик из Санкт-Петербурга спроектирует реконструкцию улицы Мира в Перми

ООО «Гео-проект» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2010 году. По данным базы Rusprofile, основными направлениями деятельности компании являются проектирование автомобильных и железных дорог, а также мостов. Кроме того, подрядчик проводит инженерные изыскания, выполняет сметные отчеты и авторский надзор. Ранее «Гео-проект» разработал проект третьего моста через Каму в Перми. Сейчас компания занимается проектной документацией по строительству транспортных развязок на разных уровнях на перекрестке ул. Макаренко и бульвара Гагарина (93,5 млн рублей), а также работает над проектом строительства транспортных развязок в разных уровнях на пересечении ул. Чкалова с ул. Куйбышева и ул. Героев Хасана (147,4 млн рублей).