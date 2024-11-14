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Posted 14 ноября, 10:21

Published 14 ноября, 10:21

Modified 14 ноября, 10:23

Updated 14 ноября, 10:23

Компания из Санкт-Петербурга спроектирует реконструкцию ул. Мира за 149,1 млн

Подрядчик из Санкт-Петербурга спроектирует реконструкцию улицы Мира в Перми

14 ноября 2024, 10:21
Фото: Google Maps.

Компания из Санкт-Петербурга спроектирует реконструкцию ул. Мира за 149,1 млн

Сюжет
Госзакупки
Исполнитель должен выполнить работы до конца декабря 2025 года.

Стало известно, кто займется проектно-изыскательскими работами по реконструкции автодороги по ул. Мира. Спроектировать нужно участок от транспортной развязки на перекрестке ул. Мира, Стахановская и Карпинского до шоссе Космонавтов. Победителем закупки стало ООО «Гео-проект» — компания предложила выполнить работы по начальной (максимальной) цене контракта — 149,1 млн рублей. Комиссия подвела итоги конкурса в минувшую среду, 13 ноября.

Подрядчик должен провести проектно-изыскательские и землеустроительные работы, а также получить положительное заключение госэкспертизы. По условиям контракта исполнитель обязан оставить по две полосы движения транспорта в каждом направлении, а для велосипедистов появится дорожка шириной 2 м. Ремонтные работы захватят участок ул. Мира протяженностью около 4,5 км. Также нужно предусмотреть в проекте дождевую канализацию, установку светофоров и системы видеонаблюдения.

Победитель электронного аукциона обязан иметь соответствующие допуски при подготовке материалов, содержащих конфиденциальную информацию и государственную тайну. Ему нужно согласовать документацию с министерством обороны РФ на возможность строительства дороги в пределах приаэродромной территории и в районе аэропорта Большое Савино. Также при необходимости следует получить согласование Средневолжского территориального управления Росрыболовства.

ООО «Гео-проект» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2010 году. По данным базы Rusprofile, основными направлениями деятельности компании являются проектирование автомобильных и железных дорог, а также мостов. Кроме того, подрядчик проводит инженерные изыскания, выполняет сметные отчеты и авторский надзор. Ранее «Гео-проект» разработал проект третьего моста через Каму в Перми. Сейчас компания занимается проектной документацией по строительству транспортных развязок на разных уровнях на перекрестке ул. Макаренко и бульвара Гагарина (93,5 млн рублей), а также работает над проектом строительства транспортных развязок в разных уровнях на пересечении ул. Чкалова с ул. Куйбышева и ул. Героев Хасана (147,4 млн рублей).

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#Авто#Общество#Пермь#Госзакупки#Пермские дороги#Реконструкция#Улица мира
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