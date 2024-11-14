Прокуратура хочет через суд закрыть пермский ломбард

Прокуратура Пермского края хочет через суд добиться закрытия ломбард. Выяснилось, что учреждение незаконно предоставляло потребительские займы. Как сообщили в краевом ведомстве, комиссионный магазин заключал с гражданами договоры о предоставлении денег под залог движимого имущества и процента комиссии. Лицензии на подобную деятельность у ломбарда не было.