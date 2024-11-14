Прокуратура хочет через суд закрыть пермский ломбард

Posted 14 ноября, 07:43
Published 14 ноября, 07:43
Modified 14 ноября, 07:45
Updated 14 ноября, 07:45
Прокуратура Пермского края хочет через суд добиться закрытия ломбард. Выяснилось, что учреждение незаконно предоставляло потребительские займы. Как сообщили в краевом ведомстве, комиссионный магазин заключал с гражданами договоры о предоставлении денег под залог движимого имущества и процента комиссии. Лицензии на подобную деятельность у ломбарда не было.
По данным журналиста Properm.ru, речь идет о ломбарде «Маяк». По данным карт 2ГИС, в Перми находятся 10 филиалов магазина. Владельца торговых точек привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 14.56 КоАП РФ (незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов). Размер штрафа составил 30 тыс. рублей.
Прокуратура направила в суд иск о запрете осуществления предпринимателем ломбардной деятельности по предоставлению денег на возвратной и возмездной основе.