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Posted 14 ноября, 07:43

Published 14 ноября, 07:43

Modified 14 ноября, 07:45

Updated 14 ноября, 07:45

Прокуратура Прикамья через суд добивается закрытия ломбарда

Прокуратура хочет через суд закрыть пермский ломбард

14 ноября 2024, 07:43
Фото: Прокуратура Пермского края.

Прокуратура Прикамья через суд добивается закрытия ломбарда

Предпринимателя организации оштрафовали на 30 тыс. рублей.

Прокуратура Пермского края хочет через суд добиться закрытия ломбард. Выяснилось, что учреждение незаконно предоставляло потребительские займы. Как сообщили в краевом ведомстве, комиссионный магазин заключал с гражданами договоры о предоставлении денег под залог движимого имущества и процента комиссии. Лицензии на подобную деятельность у ломбарда не было.

По данным журналиста Properm.ru, речь идет о ломбарде «Маяк». По данным карт 2ГИС, в Перми находятся 10 филиалов магазина. Владельца торговых точек привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 14.56 КоАП РФ (незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов). Размер штрафа составил 30 тыс. рублей.

Прокуратура направила в суд иск о запрете осуществления предпринимателем ломбардной деятельности по предоставлению денег на возвратной и возмездной основе.

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#Суд#Пермь#Прокуратура#Штраф#Нарушения
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