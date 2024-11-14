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Posted 14 ноября, 13:16

Published 14 ноября, 13:16

Modified 14 ноября, 13:19

Updated 14 ноября, 13:19

С учредителя пансионата в Протасах после гибели пожилого мужчины взыскали штраф

С учредителя пансионата в Протасах после гибели пожилого мужчины взыскали штраф

14 ноября 2024, 13:16
Фото: Изображение Midjourney.
Ранее родные пожилого мужчины отсудили у предпринимателя Алексея Горожанцева возмещение морального вреда.

Судья Орджоникидзевского районного суда Елена Макашина сегодня? 14 ноября, вынесла дополнительное решение по иску родственников погибшего в пансионате «Изумруд» в Протасах мужчины. ИП Алексею Горожанцеву был назначен штраф на сумму 542 тыс. рублей из-за нарушения закона «О защите прав потребителей», рассказали журналисту Properm.ru в инстанции.

О том, что в частном доме престарелых выпал из окна мужчина и погиб от полученных травм стало известно из официального сообщения суда в конце октября. Позднее выяснилось, что речь идет о пансионате «Изумруд» в Протасах. Трагедия разыгралась ровно год назад, рано утром 15 ноября 2023 года. Тело пожилого мужчины под окнами пансионата нашел проживающий там же вынужденный переселенец из новых присоединенных территорий.

В возбуждении уголовного дела по факту гибели мужчины было отказано — с формулировкой «из-за отсутствия события преступления». Сейчас родные погибшего мужчины добиваются расследования данного факта. Одновременно с тем, дочь и супруга мужчины обратились с гражданским иском в суд за возмещением морального вреда, суд иск удовлетворил. Сейчас адвокат Горожанцева Татьяна Андреева пытается обжаловать данное решение, жалобы поступили в Орджоникидзевский суд, во вторую инстанцию они пока не направлены.

Пансионат «Изумруд» размещался в трехэтажном здании в Протасах до 1 июня 2024 года, после чего на странице учреждения появилась информация о том, что дом престарелых закрыт на реконструкцию. После этого здесь появился новый арендатор — ООО «Долголетие» с регистрацией в Новосибирске. По информации журналиста Properm.ru, с родственниками находившихся в «Изумруде» людей были перезаключены договоры. После смены юрлица здесь увеличилось число постояльцев: с 30 до 60 человек.

В начале 2023 года в том же «Изумруде» разместили временных переселенцев с новых территорий, прибывших в Прикамье.

В конце октября 2024 года стало известно о том, что осенью 2024 года двое постояльцев пансионата в Протасах были экстренно доставлены в стационар Пермской районной больницы, где скончались от истощения и обезвоживания. Было возбуждено уголовное дело, следствие вышло в суд с ходатайством об аресте управляющей «Долголетия» Татьяны Цыцевой, но ее оставили на свободе. Одновременно с тем по решению суда приставы опечатали двери пансионата, люди были переданы в другие учреждения или родственникам.

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