С учредителя пансионата в Протасах после гибели пожилого мужчины взыскали штраф

В конце октября 2024 года стало известно о том, что осенью 2024 года двое постояльцев пансионата в Протасах были экстренно доставлены в стационар Пермской районной больницы, где скончались от истощения и обезвоживания. Было возбуждено уголовное дело, следствие вышло в суд с ходатайством об аресте управляющей «Долголетия» Татьяны Цыцевой, но ее оставили на свободе. Одновременно с тем по решению суда приставы опечатали двери пансионата, люди были переданы в другие учреждения или родственникам.