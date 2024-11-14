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Posted 14 ноября, 07:23

Published 14 ноября, 07:23

Modified 14 ноября, 08:46

Updated 14 ноября, 08:46

Собственникам земельных участков на Нестюковском тракте перекрывают съезды с трассы

Собственникам земельных участков на Нестюковском тракте перекрывают съезды с трассы

14 ноября 2024, 07:23
Фото: properm.ru.
Как минимум 11 собственников участков вдоль Нестюковского тракта останутся без съездов и подъездов к их складам и предприятиям. Некоторые конфликтуют с дорожниками, обещают снести ограждение.

Как сообщили Properm.ru собственники участков вдоль Нестюковского тракта (у деревни Устиново) дорожная организация строит вдоль обочины ограждения (алюминиевые непрерывные балки). Заказчик работ — КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» (УАДиТ) Пермского края.

На прилегающих к тракту земельных участках расположено большое количество съездов, баз (средний и малый бизнес, промышленный, оптовый). Съезды к ним наглухо заделываются подрядной организацией. Собственники выезжают к рабочим, возмущаются, требуют оставить проезды, но подрядная организация ссылается на условия контракта и техническое задание. Если подрядчик оставит проезды или не сделает вовремя работу, то к нему будут применены штрафы и пени. Ситуация напряженная, пока идут работы, периодически возникают конфликты. Всего там порядка 15 съездов — к АЗС, складам, базам и т. д.

По словам одного из собственников (попросил не раскрывать свои данные), у них, как и многих других, участок в собственности. Документы на то, чтобы оформить съезд в законном порядке, они подавали, но им отказали, потому что расстояние между съездами должно быть не более 600 метров.

«Мы понимаем, что по закону УАДиТ правы, но у нас тут бизнес, и все равно придется сюда ездить, в том числе большим грузовым машинам. Значит, мы поедем через деревню Устиново, что, наверняка, не понравится жителям деревни. Они начнут жаловаться или своими силами перекроют дороги», — рассуждает собственник одного из участков у тракта.

По словам предпринимателя, ему предложили выкупить соседний участок (несколько миллионов рублей), договориться с собственником одного из законных съездов (такие есть) на реконструкцию этого съезда, объединить усилия и сделать один общий съезд для всех, кто остался без них. Предпринимателям этот вариант решения проблемы кажется неосуществимым.

Дорожникам некоторые собственники уже заявили, что «снесут их забор» или сделают несанкционированные дыры в ограждении. В таком случае все работы будут насмарку. В министерстве дорог и транспорта Пермского края ситуацию не комментируют, пояснив только, что ограждения устанавливают в «целях борьбы с незаконными проездами».

«Никто не предлагает компромисса, каких-то вариантов. Но ведь мы все равно сделаем себе дорогу. Нужно как-то договариваться», — уверены бизнесмены.

UPD: После выхода публикации Минтранс прислал разъяснения. На участке эксплуатируются 27 несанкционированных съездов, не согласованных с КГБУ «УАДиТ». Грязь с этих выездов машины «несут» на проезжую часть. Эти съезды создают угрозу безопасности дорожного движения, являются потенциальными местами для ДТП. Поэтому подрядчик — ООО «ТехДорГрупп» — ставит ограждение.
В настоящее время в Учреждении на рассмотрении коллективный запрос от собственников участков по обустройству примыкания к автодороге.

#Дороги#Автодороги#Управление автомобильных дорог и транспорта#УАДиТ#Нестюковский тракт
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