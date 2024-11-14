properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 ноября, 08:42

Published 14 ноября, 08:42

Modified 14 ноября, 08:42

Updated 14 ноября, 08:42

Ставропольская делегация во главе с губернатором Владимировым посетила Беларусь

Ставропольская делегация во главе с губернатором Владимировым посетила Беларусь

14 ноября 2024, 08:42
Фото: Валерия Алтухова..
Делегация Ставропольского края, возглавляемая губернатором Владимиром Владимировым, находится с рабочим визитом в Республике Беларусь. В составе группы — министры и члены краевого правительства.

В ходе поездки осуществлено посещение нескольких предприятий, входящих в состав одного из ведущих машиностроительных холдингов, пишут newizv.ru.

Как подчеркнул Владимир Владимиров, Республика Беларусь уже давно является ключевым партнером для Ставрополья по множеству направлений. Президент России и глава правительства поставили перед краем задачу углубления экономических связей, и Ставрополь активно работает над расширением партнерства с Беларусью. Он также добавил, что кроме подписанного соглашения о сотрудничестве с Беларусью аналогичные документы были оформлены с различными регионами страны. Торговый оборот между Ставропольским краем и Республикой Беларусь продолжает расти.

«Работу по развитию наших отношений и их укреплению обязательно продолжим», — подчеркнул Владимиров.

Губернатор региона подписал соглашение о создании сборочного производства сельхозтехники на Ставрополье.

По его мнению, агропромышленный комплекс края демонстрирует высокий уровень механизации. Большая часть техники, применяемой местными фермерами, производится в Беларуси. Открытие на Ставрополье предприятия, занимающегося производством сельхозмашин, позволит лучше удовлетворять потребности ставропольских хозяйств и будет способствовать дальнейшему развитию экономических связей с Беларусью.

Глава региона отметил, что свыше 56% тракторов, используемых аграриями Ставрополья, а также 10% комбайнов производятся в Беларуси.

Стоит отметить, что за последние пять лет объем торговли между Ставропольем и Республикой Беларусь благодаря, в том числе реализации нескольких государственных программ и региональных проектов увеличился более чем в полтора раза. В первые шесть месяцев 2024 года этот показатель составил 113 миллионов долларов, тогда как за весь 2019 год он достиг 132 миллионов долларов.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика