Ставропольская делегация во главе с губернатором Владимировым посетила Беларусь

Стоит отметить, что за последние пять лет объем торговли между Ставропольем и Республикой Беларусь благодаря, в том числе реализации нескольких государственных программ и региональных проектов увеличился более чем в полтора раза. В первые шесть месяцев 2024 года этот показатель составил 113 миллионов долларов, тогда как за весь 2019 год он достиг 132 миллионов долларов.