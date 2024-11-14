Ставропольская делегация во главе с губернатором Владимировым посетила Беларусь

Posted 14 ноября, 08:42
Published 14 ноября, 08:42
Modified 14 ноября, 08:42
Updated 14 ноября, 08:42
В ходе поездки осуществлено посещение нескольких предприятий, входящих в состав одного из ведущих машиностроительных холдингов, пишут newizv.ru.
Как подчеркнул Владимир Владимиров, Республика Беларусь уже давно является ключевым партнером для Ставрополья по множеству направлений. Президент России и глава правительства поставили перед краем задачу углубления экономических связей, и Ставрополь активно работает над расширением партнерства с Беларусью. Он также добавил, что кроме подписанного соглашения о сотрудничестве с Беларусью аналогичные документы были оформлены с различными регионами страны. Торговый оборот между Ставропольским краем и Республикой Беларусь продолжает расти.
«Работу по развитию наших отношений и их укреплению обязательно продолжим», — подчеркнул Владимиров.
Губернатор региона подписал соглашение о создании сборочного производства сельхозтехники на Ставрополье.
По его мнению, агропромышленный комплекс края демонстрирует высокий уровень механизации. Большая часть техники, применяемой местными фермерами, производится в Беларуси. Открытие на Ставрополье предприятия, занимающегося производством сельхозмашин, позволит лучше удовлетворять потребности ставропольских хозяйств и будет способствовать дальнейшему развитию экономических связей с Беларусью.
Глава региона отметил, что свыше 56% тракторов, используемых аграриями Ставрополья, а также 10% комбайнов производятся в Беларуси.
Стоит отметить, что за последние пять лет объем торговли между Ставропольем и Республикой Беларусь благодаря, в том числе реализации нескольких государственных программ и региональных проектов увеличился более чем в полтора раза. В первые шесть месяцев 2024 года этот показатель составил 113 миллионов долларов, тогда как за весь 2019 год он достиг 132 миллионов долларов.