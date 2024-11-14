Участок улицы Пермской на восемь дней закроют для машин

Posted 14 ноября, 11:59
Published 14 ноября, 11:59
Modified 14 ноября, 12:01
Updated 14 ноября, 12:01
В Перми на восемь дней закроют движение на участке ул. Пермской от дома №84 до дома №86. Перекрытие для всех видов транспорта по дороге запланировано с 08:00 16 ноября до 08:00 24 ноября.
Как объясняют в пресс-службе регионального Минтранса, ограничение вводится для проведения работ по строительству сетей водоснабжения и водоотведения. Водителей просят заблаговременно планировать маршруты поездок.
Ранее в Мотовилихе закрыли участок ул. Инженерной. Здесь также планируется продолжить работы по строительству сети водоснабжения.