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Posted 14 ноября, 11:59

Published 14 ноября, 11:59

Modified 14 ноября, 12:01

Updated 14 ноября, 12:01

Участок ул. Пермской закроют для всех видов транспорта с 16 до 24 ноября

Участок улицы Пермской на восемь дней закроют для машин

14 ноября 2024, 11:59
Фото: Google Maps.

Участок ул. Пермской закроют для всех видов транспорта с 16 до 24 ноября

Автомобилистам следует выбирать другие пути движения.

В Перми на восемь дней закроют движение на участке ул. Пермской от дома №84 до дома №86. Перекрытие для всех видов транспорта по дороге запланировано с 08:00 16 ноября до 08:00 24 ноября.

Фото: пресс-служба Минтранса Пермского края

Как объясняют в пресс-службе регионального Минтранса, ограничение вводится для проведения работ по строительству сетей водоснабжения и водоотведения. Водителей просят заблаговременно планировать маршруты поездок.

Ранее в Мотовилихе закрыли участок ул. Инженерной. Здесь также планируется продолжить работы по строительству сети водоснабжения.

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#Авто#Пермь#Ограничение движения#Минтранс#Перекрытие
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