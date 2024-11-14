В конце рабочей недели в Прикамье простятся с двумя погибшими участниками СВО

Posted 14 ноября, 11:05
Published 14 ноября, 11:05
Modified 14 ноября, 11:07
Updated 14 ноября, 11:07
Завтра, 15 ноября, в двух округах Пермского края пройдут прощания с погибшими участниками СВО.
В 11:30 в селе Верх-Юсьва в местном доме культуры (ул. Центральная, 20) попрощаются с Василием Вилесовым, сообщили в пресс-службе администрации Кудымкарского муниципального округа. Подробностей о жизни военнослужащего власти не приводят.
В селе Березовка простятся с 42-летним Игорем Филипповым. Он родился 6 июня 1982 года в Кунгуре, в июне текущего года заключил контракт на военную службу. Как рассказали в пресс-службе администрации Березовского округа, 7 августа Игорь погиб в селе Мемрик Покровского района Донецкой Народной Республики. Прощание начнется в 11:00 в селе Березовка на ул. Октябрьская, 30, а отпевание — в храме села Березовка с 12:00.