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Posted 14 ноября, 11:05

Published 14 ноября, 11:05

Modified 14 ноября, 11:07

Updated 14 ноября, 11:07

На фото Василий Вилесов.

В конце рабочей недели в Прикамье простятся с двумя погибшими участниками СВО

14 ноября 2024, 11:05
Фото: пресс-служба администрации Кудымкарского муниципального округа. На фото Василий Вилесов.

В Прикамье простятся с участниками СВО Василием Вилесовым и Игорем Филипповым

Сюжет
Военная операция на Украине
Чиновники не сообщают, остались ли у погибших семьи на родине.

Завтра, 15 ноября, в двух округах Пермского края пройдут прощания с погибшими участниками СВО.

В 11:30 в селе Верх-Юсьва в местном доме культуры (ул. Центральная, 20) попрощаются с Василием Вилесовым, сообщили в пресс-службе администрации Кудымкарского муниципального округа. Подробностей о жизни военнослужащего власти не приводят.

В селе Березовка простятся с 42-летним Игорем Филипповым. Он родился 6 июня 1982 года в Кунгуре, в июне текущего года заключил контракт на военную службу. Как рассказали в пресс-службе администрации Березовского округа, 7 августа Игорь погиб в селе Мемрик Покровского района Донецкой Народной Республики. Прощание начнется в 11:00 в селе Березовка на ул. Октябрьская, 30, а отпевание — в храме села Березовка с 12:00.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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