В Кунгуре задержаны четыре человека, наносивших рекламу наркотиков

Posted 14 ноября, 15:24
Published 14 ноября, 15:24
Modified 14 ноября, 15:26
Updated 14 ноября, 15:26
В Кунгуре задержали четверых пропагандистов наркотиков. Молодые люди наносили трафареты с рекламой интернет-магазина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю
В социальных сетях Кунгура в течение последних дней широко обсуждалась тема повсеместного появления на фасадах зданий города оттисков трафарета, содержащих рекламу интернет-магазина по продаже запрещенных веществ.
Около 4-х часов утра в микрорайоне Засылвенский сотрудники ДПС Госавтоинспекции заметили свежие оттиски трафарета, нанесенного на стену дома. В ходе дальнейшего патрулирования, на улице Гребнева инспекторы ДПС обнаружили четверых молодых людей в момент нанесения на фасад здания граффити, пропагандирующего потребление наркотиков. Нарушители пытались скрыться, но были задержаны полицейскими и доставлены в отдел полиции.
В ходе личного досмотра у молодых людей изъят трафарет и баллон с краской. Установлено, что задержанные лица проживают в Перми, им от 19 до 23 лет, не работающие, ранее имеющие конфликт с законом, один из них является студентом. За три дня «работы» в Кунгуре молодые люди нанесли на здания более 400 оттисков, содержащих незаконную рекламу.
Задержанные пояснили, что криминальную подработку нашли в одном из мессенджеров. Работа заключалась в том, чтобы ездить по различным городам и при помощи трафаретов наносить на фасады зданий оттиски запрещенных интернет — магазинов.
Решается вопрос о привлечении нарушителей к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ «Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств», которой предусмотрено наложение штрафа в размере до 5 тыс. рублей. По каждому факту нанесения на фасады зданий оттиска, содержащего рекламу интернет-магазина по продаже запрещенных веществ, сотрудники полиции составят протоколы, решение по которым будет принято в ближайшее время.
На днях транспортные полицейские Перми по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали 35-летнего директора строительной фирмы.