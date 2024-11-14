В Кунгуре задержаны четыре человека, наносивших рекламу наркотиков

В ходе личного досмотра у молодых людей изъят трафарет и баллон с краской. Установлено, что задержанные лица проживают в Перми, им от 19 до 23 лет, не работающие, ранее имеющие конфликт с законом, один из них является студентом. За три дня «работы» в Кунгуре молодые люди нанесли на здания более 400 оттисков, содержащих незаконную рекламу.