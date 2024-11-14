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Posted 14 ноября, 10:37

Published 14 ноября, 10:37

Modified 14 ноября, 10:38

Updated 14 ноября, 10:38

В Перми могут расширить количество локаций экологического проекта «Зеленое кольцо»

В Перми могут расширить количество локаций экологического проекта «Зеленое кольцо»

14 ноября 2024, 10:37
Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края.
Такое поручение отдал городским властям губернатор Дмитрий Махонин.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил властям столицы региона расширить список локаций экологического проекта «Зеленое кольцо». Об этом сообщает сайт губернатора и правительства Прикамья.

Проект «Зеленое кольцо» направлен на комплексное благоустройство долин двух малых рек Перми — Егошихи и Данилихи, реконструкцию Егошихинского культурно-мемориального парка, а также развитие Черняевского леса, включая парк «Балатово». Цели проекта — создание единого водно-зеленого каркаса Перми, восстановление нарушенного экологического равновесия речных долин, а также формирование благоприятной среды для отдыха горожан и гостей города.

«Через Пермь протекает почти 300 малых рек, а половину территории города занимают леса. Поставил задачу сделать так, чтобы эти пространства стали местами для безопасного и комфортного отдыха пермяков и гостей города. Решением как раз стал проект „Зеленое кольцо“. Благодаря ему мы благоустраиваем долины рек Данилиха, Егошиха и Черняевский лес. Уже этим летом и осенью пермяки смогли оценить новые экотропы, скверы, велодорожки», — написал в своем телеграмм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Сегодня проект «Зеленое кольцо» включает в себя семь локаций.

За это лето в Черняевском лесу обустроили удобную тропиночную с навигацией, благоустроили входные группы, а также создали новые и обновили существующие места отдыха.

Выполнено благоустройство парка культуры и отдыха «Балатово»: отремонтирована главная аллея, обустроено три детских площадки для разного возраста и скейт-парк. Особое внимание уделено зоне тихого отдыха, где установлены деревянные дорожки и скамейки.

В рамках ремонта Егошихинского культурно-мемориального парка создан безопасный прогулочный маршрут с возможностью обзора на некоторых точках долины Егошихи. В парке разместили павильоны с навесами, зоны отдыха, оборудовали тихие места рекреации, смотровые площадки и современные системы освещения.

Кроме того, создано три экопарка в районе Красных казарм, Средней дамбы и в устье реки Егошихи.

Вторая малая река, которая включена в проект «Зеленое кольцо» — это Данилиха. Здесь специалисты завершают работы по благоустройству трех рекреационных пространств: «Сквера Каменских», «Парка у Центрального рынка» и «Серебрянского парка».

Дмитрий Махонин поручил главе города Эдуарду Соснину составить перечень локаций, которые необходимо дополнительно включить в проект «Зеленое кольцо», и в следующем году начать подготовку проектно-сметной документации по этим территориям.

#Пермь#Зеленое кольцо
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