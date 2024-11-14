В Перми могут расширить количество локаций экологического проекта «Зеленое кольцо»

«Через Пермь протекает почти 300 малых рек, а половину территории города занимают леса. Поставил задачу сделать так, чтобы эти пространства стали местами для безопасного и комфортного отдыха пермяков и гостей города. Решением как раз стал проект „Зеленое кольцо“. Благодаря ему мы благоустраиваем долины рек Данилиха, Егошиха и Черняевский лес. Уже этим летом и осенью пермяки смогли оценить новые экотропы, скверы, велодорожки», — написал в своем телеграмм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.