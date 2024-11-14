В Перми могут расширить количество локаций экологического проекта «Зеленое кольцо»

Posted 14 ноября, 10:37
Published 14 ноября, 10:37
Modified 14 ноября, 10:38
Updated 14 ноября, 10:38
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил властям столицы региона расширить список локаций экологического проекта «Зеленое кольцо». Об этом сообщает сайт губернатора и правительства Прикамья.
Проект «Зеленое кольцо» направлен на комплексное благоустройство долин двух малых рек Перми — Егошихи и Данилихи, реконструкцию Егошихинского культурно-мемориального парка, а также развитие Черняевского леса, включая парк «Балатово». Цели проекта — создание единого водно-зеленого каркаса Перми, восстановление нарушенного экологического равновесия речных долин, а также формирование благоприятной среды для отдыха горожан и гостей города.
«Через Пермь протекает почти 300 малых рек, а половину территории города занимают леса. Поставил задачу сделать так, чтобы эти пространства стали местами для безопасного и комфортного отдыха пермяков и гостей города. Решением как раз стал проект „Зеленое кольцо“. Благодаря ему мы благоустраиваем долины рек Данилиха, Егошиха и Черняевский лес. Уже этим летом и осенью пермяки смогли оценить новые экотропы, скверы, велодорожки», — написал в своем телеграмм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Сегодня проект «Зеленое кольцо» включает в себя семь локаций.
За это лето в Черняевском лесу обустроили удобную тропиночную с навигацией, благоустроили входные группы, а также создали новые и обновили существующие места отдыха.
Выполнено благоустройство парка культуры и отдыха «Балатово»: отремонтирована главная аллея, обустроено три детских площадки для разного возраста и скейт-парк. Особое внимание уделено зоне тихого отдыха, где установлены деревянные дорожки и скамейки.
В рамках ремонта Егошихинского культурно-мемориального парка создан безопасный прогулочный маршрут с возможностью обзора на некоторых точках долины Егошихи. В парке разместили павильоны с навесами, зоны отдыха, оборудовали тихие места рекреации, смотровые площадки и современные системы освещения.
Кроме того, создано три экопарка в районе Красных казарм, Средней дамбы и в устье реки Егошихи.
Вторая малая река, которая включена в проект «Зеленое кольцо» — это Данилиха. Здесь специалисты завершают работы по благоустройству трех рекреационных пространств: «Сквера Каменских», «Парка у Центрального рынка» и «Серебрянского парка».
Дмитрий Махонин поручил главе города Эдуарду Соснину составить перечень локаций, которые необходимо дополнительно включить в проект «Зеленое кольцо», и в следующем году начать подготовку проектно-сметной документации по этим территориям.