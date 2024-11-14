В Перми открылся второй ресторан «Али falafel»

Posted 14 ноября, 07:27
Published 14 ноября, 07:27
Modified 14 ноября, 07:29
Updated 14 ноября, 07:29
В Перми начал работать второй ресторан индийской и арабской кухни «Али falafel». По словам владельца заведений Мохамеда Али, это заведение большей площади, чем первый ресторан на ул. Ленина, 32В. Оно находится на ул. Екатерининская, 62.
Как рассказала интернет-газета «Текст», во втором «Али falafel» обустроено четыре зала, а также отдельный детский зал. Вместимость помещений — 38 гостей. Первая фалафельная Мохамеда Али появилась в Перми в 2015 году рядом с ресторанным комплексом «Живаго». В ней подавали фалафель по рецептам с родины Али — Египта. Заведение работало как кафе фастфуда, а затем превратилось в полноценный ресторан в Старокирпичном переулке. Весной 2019 года «Али falafel» переехал на «Рынок еды» в бизнес-центре Lencom, после закрытия «Рынка» проект был перезапущен и теперь находится на Ленина, 32В.